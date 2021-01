Zakonnik chciał promować na Facebooku pomoc chorym dzieciom. Portal odmówił

O. Buczyński jest założycielem i prezesem Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. W czwartek rano zamieścił na Facebooku post, w którym wyjaśniał jak założona przez niego placówka pomaga rodzinom z chorymi dziećmi. Franciszkanin zaproponował, aby ten model został rozszerzony na inne tego typu ośrodki w Polsce.

– Wyszedłem z propozycją wdrożenia tego modelu w całej Polsce. Chodzi o hospicjum perinatalne, opiekę stacjonarną, opiekę domową i opiekę dla osieroconych - ze wszystkimi antropologicznymi wymiarami tych działań. To naprawdę dobre rozwiązanie, które można z powodzeniem zastosować w naszym kraju – powiedział o. Buczyński.

Poprzez zaprzyjaźnioną firmę PR zakonnik chciał wypromować post na Facebooku, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Jednakże administratorzy portalu nie wyrazili na to zgody "ze względu na kwestie społeczne".

– Nie chcą w istocie promować życia po to, by wskazać kobietom, kto może im realnie pomóc. Myślę, że wolą tworzyć iluzję, że znikąd nie ma pomocy, więc trzeba dzieci po prostu abortować. Łatwiej bowiem utwierdzać kobietę w ciąży tzw. "letalnej', że nikt jej nie pomoże, więc musi usunąć ciążę, niż wskazać ośrodki, które pomagają takim jak ona od lat. Nie wiem, jak to rozumieć? Może mi to ktoś wyjaśnić? To horror – ocenił zakonnik.

Dyskryminacja katolików

Na sprawę zwrócił uwagę ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Kapłan pyta w mediach społecznościowych, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego zamierza podjąć zdecydowane działania wobec technologicznych gigantów.

"Znów dyskryminacja katolików w mediach. Tym razem @Facebook uniemożliwił @franciszkanie promocję akcji na rzecz dzieci i ich rodzin. Pytanie do @PremierRP@MorawieckiM, kiedy rząd ograniczy cenzurę stosowaną przez internetowe korporacje?" – napisał duchowny

