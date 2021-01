Obajtek premierem? Jasna deklaracja prezesa PKN Orlen

Prezes PKN Orlen był gościem Krzysztofa Ziemca w porannej audycji RMF FM. Dziennikarz zapytał go o spekulacje w myśl, których miałby on zastąpić Mateusza Morawieckiego na stanowisku szefa rządu.

– Żadna decyzja nie zapadła. Z premierem Mateuszem Morawieckim nie mamy żadnej atmosfery skłócenia, współpracujemy (...) Na pewno nie damy się rozgrywać w tym zakresie – odparł Daniel Obajtek, wskazując, że nigdy na ten temat nie rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim.

Dopytywany, czy to nie jest dobry czas, aby wejść do rządu, prezes Orlenu stwierdził, że nie wybiera się na żadne inne stanowisko. – Wolę myśleć o tym, co robię, bo tu również mogę pomóc ojczyźnie – podkreślił.

Plotki o wymianie premiera

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu telewizji wPolsce. Bardzo ciepło wypowiedział się w sprawie prezesa Orlenu Daniela Obajtka, stwierdzając m.in., że "uczyni jeszcze dużo więcej dla Polski".

Cezary Tomczyk z PO, komentując słowa Kaczyńskiego w Polsat News powiedział, że plotki o wymianie premiera słychać na korytarzach sejmowych od wielu miesięcy. – Mówi się, że Morawieckiego może zastąpić Obajtek albo Mariusz Błaszczak. To wybór między czymś złym, a czymś złym, jeśli chodzi o prowadzenie polskiego państwa – powiedział.

– Wydaje się, że dni premiera Mateusza Morawieckiego mogą być policzone. Jarosław Kaczyński myśli o zmianie premiera, żeby zmienić zderzak, który się już zużył – przekonywał Tomczyk.

