Do Polski dotarła zaległa dostawa szczepionek Moderny

Początkowo szczepionki miały trafić do Polski we wtorek. Jednak podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister Michał Dworczyk poinformował, że zaplanowana na wtorek dostawa szczepionki od koncernu Moderna została odwołana.

Jak dowiedział się Polsat News, zaległa dostawa dotarła do Polski dzisiaj. Potwierdził to w rozmowie z dziennikarzami stacji prezes Agencji Rezerw Materiałowych. – Dostawa szczepionki Moderna przyjechała do Polski – powiedział Michał Kuczmierowski.

Z nieoficjalnych informacji do jakich dotarło radio RMF FM wynika, że chodzi o 42 tys. dawek.

W piątek prezes ARM poinformował, że najprawdopodobniej w lutym do Polski trafi mniej szczepionek produkcji Moderny.

– Właśnie zostaliśmy poinformowani przez firmę Moderna o zmniejszeniu dostaw szczepionki na luty o 25 proc. To oznacza kolejne, duże problemy w dostawach szczepionek do Polski. To oznacza dla nas również konieczność zweryfikowania harmonogramu szczepień i stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji – powiedział w piątek PAP Kuczmierowski.

Polska zamierza złożyć poprzez Komisję Europejską protest w związku z mniejszą ilością szczepionki, jaką chce przekazać Moderna.

