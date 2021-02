Müller bezlitosny dla Hołowni. "Ściga się na wiedzę historyczną z Jońskim"

Hołownia w swoim najnowszym wideo komentował zapowiedź premiera Morawieckiego dotyczącą "Nowego Ładu", czyli rozwiązań gospodarczych proponowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

– PiS zapowiedział projekt nowego ładu, co jest nawiązaniem do deal'u sprzed lat, który postawił świat po IIWŚ. To stara metoda polit.: zapowiemy, że zrobimy, w międzyczasie wszyscy potraktują to jak fakt dokonany karmiąc się tą wirtualną rzeczywistością – stwierdził lider Polski 2050.

Rzecznik rządu wytknął Hołowni nieznajomość historii. Programem, który "postawił świat po IIWŚ" był Plan Marshalla, a nie polityka "Nowego Ładu" prowadzona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosevelta w latach 30. XX wieku. Müller ostro zakpił z niewiedzy Hołowni.

"Pan @szymon_holownia ściga się na wiedzę historyczną z @Dariusz_Jonski. Nowy ład F. Roosevelta powstał w związku z kryzysem gospodarczym przed II Wojną Światową. Może Pan pomylił z Planem Marshalla? To ta głęboka analiza rozwiązań gospodarczych Waszych ekspertów?" – napisał Piotr Müller. Nawiązał przy tym do znanej wpadki posła Dariusza Jońskiego.

Polityk opozycji stwierdził w rozmowie z reporterką TVN24, że powstanie warszawskie wybuchło w 1988 roku.

