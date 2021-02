Wykonanie testu po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku kwarantanny

Wykonanie testu wykrywającego zakażenie koronawirusem po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny – przekazał PAP we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do informacji o badaniach oferowanych na wrocławskim lotnisku.