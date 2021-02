Podrobiona szczepionka przeciwko COVID-19. Sprawę bada prokuratura

Szczepionka, którą kupili reporterzy, miała zostać wyprodukowana przez firmę Pfizer. Jak jednak zweryfikowały badania laboratoryjne, preparat był podrobiony.

Jak jednak podaje Polsat News, podobieństwo preparatów jest tak duże, że nawet renomowane laboratoria potrzebowały czasu, by odróżnić podróbkę od oryginału.

– Możemy podejrzewać, że mamy do czynienia z czymś poważniejszym, że jest to jakaś próba wprowadzenia w większym zakresie przez czarny rynek tych szczepionek do Polski – tłumaczył cytowany przez stację zastępca szefa ABW płk Paweł Białek.

Sprawę bada prokuratura, a jedna osoba już usłyszała zarzuty fałszowania zaświadczeń medycznych i usiłowania oszustwa co najmniej 10 osób.

