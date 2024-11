Andrzej Duda odmówił wspólnego zdjęcia na COP29. Znamy powód

W azerskim Baku miał miejsce szczyt klimatyczny COP29. Jak informuje Polsat News, polski prezydent, który bierze udział w wydarzeniu, odmówił udziału we wspólnym zdjęciu, gdyż nie chciał znaleźć się na jednej fotografii z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką.

– To była świadoma decyzja pana prezydenta. (...) Prezydent uznał, że nie chce mieć zdjęcia rodzinnego z Aleksandrem Łukaszenką – przekazała osoba z otoczenia Andrzeja Dudy w rozmowie z portalem Interia.pl.

– To symboliczny moment tzw. family photo, kiedy przywódcy państw uczestniczących w szczycie stają ramię w ramię i pozują do wspólnego zdjęcia. Prezydent zbojkotował ten moment ze względu na to, że był tam również prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka. Podobnie było także w zeszłym roku. To symboliczne odcięcie się m.in. od zaangażowania Białorusi na froncie ukraińskim – przekazał reporter Polsat News Grzegorz Urbanek.

twitter

COP29 odbywa się pod hasłem: "W solidarności dla zielonego świata". Wydarzenie rozpoczęło się w stolicy Azerbejdżanu 11 listopada i potrwa do 22 listopada.

Łukaszenka mówi o potrzebie powrotu Białorusi i Polski do normalnych stosunków

W związku ze świętem niepodległości Aleksandr Łukaszenka złożył w poniedziałek Polakom najlepsze życzenia. Polityk wyraził też nadzieję na powrót do normalnych relacji między dwoma państwami.

"Krok po kroku, w związku z tym, że coraz więcej Polaków przyjeżdża do naszego kraju w ramach ruchu bezwizowego, wzmacnia się dyplomacja ludowa i rośnie potrzeba powrotu do normalnych relacji na poziomie międzypaństwowym. Wierzę, że wkrótce ta naturalna potrzeba obu społeczeństw zostanie zrealizowana. Mińsk jest gotowy do dalszej pracy w tym kierunku" – czytamy w depeszy opublikowanej w poniedziałek.

Łukaszenka na koniec "życzył wszystkim mieszkańcom sąsiedniej Polski zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego i zaprosił ich do odwiedzenia gościnnej Białorusi" – odnotowuje BiełTA.

Czytaj też:

Andrzej Duda stracił końcówkę palca. "Boli od samego patrzenia"Czytaj też:

Agenci Łukaszenki są w Polsce. Założyli "martwą spółkę"