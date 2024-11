"Rola polskiego Trumpa". Jakubiak: Mówię, co myślę, tak jak on

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, prawdopodobnie w maju. Jak dotąd start w wyborach potwierdzili: Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz poseł Marek Jakubiak.

Wśród potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta wymienia się Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, Karola Nawrockiego, Tobiasza Bocheńskiego oraz Zbigniewa Boguckiego. Koalicja Obywatelska nazwisko swojego kandydata ma ogłosić 7 grudnia w Gliwicach. Najprawdopodobniej będzie nim Rafał Trzaskowski.

"Polska ma być wielka"

– Bardzo się cieszę, że Trump wygrał, bo widzę w mojej roli w tych wyborach rolę polskiego Trumpa – powiedział Marek Jakubiak w Polsat News. Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zapytała, czy to nie Przemysław Czarnek bardziej pasuje do roli "polskiego Trumpa". – On nie jest przedsiębiorcą, nie budował swojego bytu, a ja tak. I tam jest wiele innych przymiotów, o których trzeba mówić – ocenił poseł koła Wolni Republikanie.

– Mówię, co myślę, tak jak Donald Trump, dlatego on jest bardzo niewygodny. (...) Donald Trump powiedział: nie wstydzimy się własnej wiary, Boże Narodzenie wraca na swoje miejsce i koniec już z udawaniem, ociepleniem, zmianą klimatyczną, koniec tego wszystkiego, normalnie pracujemy i zarabiamy – mówił Jakubiak. – Trump powiedział: Ameryka ma być wielka. Ja mówię: Polska ma był wielka – zaznaczył parlamentarzysta.

"Jak Trump"

Donald Trump w spektakularnym stylu wygrał wybory prezydenckie w USA. 20 stycznia zostanie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wybory w USA są szeroko komentowane i budzą ogromne zainteresowanie w Polsce.

Doszło nawet do tego, że posłowie PiS skandowali "Donald Trump" Sejmie. A prawdopodobny kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zachęcał polityków i sympatyków Platformy Obywatelskiej, by byli "jak Trump".

