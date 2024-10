Jakubiak: Po to startuję, żeby wygrać. Z natury jestem optymistą

Marek Jakubiak, który zdecydował się ubiegać o fotel prezydenta RP, podkreśla, że celem jego startu w wyborach jest zwycięstwo.

– Po to startuję, żeby wygrać. Taka jest zasada, ale jest też wiedza i ta wiedza trochę paraliżuje umysły. Natomiast prawda jest taka, że jesteśmy ludźmi pełnymi optymizmu – powiedział parlamentarzysta na antenie Radia Plus. Jak zaznaczył, z natury również jest optymistą i oczekuje, że "społeczeństwo w ramach własnych praw wybierze sobie kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej".

Jakubiak: Rządzący nie mają szans na współpracę

Członek koła poselskiego Wolni Republikanie podkreśla, że choć nie ma wrogów w Sejmie, to obecny rząd nie ma szans na podjęcie z nim współpracy. – To jest tak, że ja nigdy nie będę godził się na to żeby Polskę zadłużać i wyprowadzać ją z takiej otulimy dobrobytu. Ja po prostu nigdy nie zgodzę się na to – powiedział Marek Jakubiak. – Ja mam jedynie obowiązki wobec Polski – dodał.

Jak zaznaczył polityk Kukiz15, jego celem jako głowy państwa byłoby doprowadzenie do sytuacji, której "Polska wróci na swoje miejsce w Europie".

– Dziś jej nie ma przy stole co najlepiej udowodnił Scholz w Berlinie, dosłownie parę dni temu – powiedział Jakubiak odnosząc się do spotkania przywódców państw zachodnich, dotyczących możliwości zakończenia wojny na Ukrainie.

Cel? Przedterminowe wybory

Parlamentarzysta podkreślił, że jako głowa państwa dążyłby do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. – Musimy stworzyć rząd, który będzie ponadpartyjny. Musimy stworzyć rząd, który będzie miał jedynie Polskę w sercu – powiedział Marek Jakubiak. Jak zaznaczył, Europa traktuje Polskę jak "peryferie swojego działania". – Musimy im udowodnić, że Polska zasługuje na poważne traktowanie – zaznaczył.

Gość Radia Plus porównał Polskę do "wielkiego przedsiębiorstwa", którym – jak zaznaczył – trzeba umieć zarządzać. Również w tym kontekście padły krytyczne uwagi pod adresem obecnych władz. – Niestety koalicja, która się zebrała wstawiła do tego rządu najlepsze co miała natomiast wszystko to za krótka ławka. To są ludzie, którzy nie nadają się do zarządzania państwem polskim – powiedział Marek Jakubiak.

Jak podkreślił, „Polacy zasługują na rząd, który wie jak rządzić”.

