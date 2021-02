Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Rząd przy tym nie chce pamiętać, iż za mediami społecznościowymi stoją ludzie, którzy też mają swoje granice cierpliwości, a bycie narażonym w sposób ciągły na prawicowe treści może być szkodliwe dla komfortu psychicznego takiej osoby moderującej.

Poza tym musimy być ostrożni, bo wolność słowa wolnością słowa, ale nie może być tak, że każdy będzie sobie publikował, co zechce i gdzie zechce, może to prowadzić do skonfundowania, braku poczucia stabilizacji i pryśnięcia bańki, co dla wielu będzie bardzo dotkliwe.