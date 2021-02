Dwaj Panowie G

Czy to Jarosław Gowin jest szefem Porozumienia? A może od trzech lat nie? Więc może to Adam Bielan jest szefem Porozumienia? A może nie może nim być, gdyż może jest zawieszony? Niech te trudne pytania nie przesłaniają nam najważniejszego: Czy coś takiego jak Porozumienie w ogóle istnieje? Widzimy tylko jedną drogę uporządkowania tego bałaganu – wzywamy Orlen do zakupu Porozumienia.