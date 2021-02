Media: Gowin potajemnie spotykał się z Tuskiem

Portal wpolityce.pl donosi, że w styczniu miało dojść do tajnego spotkania między Jarosławem Gowinem a Donaldem Tuskiem. "informacją, która nami wstrząsnęła, to ta, że Jarosław Gowin spotkał się w styczniu z Donaldem Tuskiem. Można się domyśleć o czym rozmawiali" – przekazał anonimowy polityk Porozumienia.

Podobne informacje posiada portal Interia.pl. Serwis jednak nieoficjalnie donosi, że to sam Adam Bielan miał ostrzegać Jarosława Kaczyńskiego, że doszło do tajnego spotkania Tuska z Gowinem. Z informacji Interii wynika, że Gowin zapewnił prezesa PiS, że do takiego spotkania nigdy nie doszło. Kaczyński miał ponoć poprzeć ostatecznie Gowina w tym sporze.

To jednak nie koniec zaskakujących doniesień. Wpolityce.pl informuje, że w czasie kryzysu związanego z wyborami prezydenckimi Gowin miał się również spotykać z Michałem Kamińskim i Kosiniakiem-Kamyszem. Do spotkania miało dojść w przeddzień kluczowych negocjacji z Kaczyńskimw domu Kamińskiego.

"Pytaliśmy o to Gowina, ale on początkowo zaprzeczał. Tymczasem Kamiński się tym chwalił. Kamiński miał też pomagać w ustaleniu taktyki negocjacyjnej Gowina, z której wicepremier miał korzystać w trakcie rozmów. Wreszcie Gowin przyznał się do tego spotkania" – mówią politycy Porozumienia w rozmowie z wpolityce.pl.

