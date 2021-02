Radio Maryja odpowiada na medialne ataki na o. Rydzyka. "To przejaw walki ideologicznej"

Oświadczenie ma odeprzeć wiele zarzutów, które w ostatnim czasie pojawiły się w mediach, a które dotyczyły osoby redemptorysty oraz jego działań. Jak napisali autorzy dokumentu "w ostatnich tygodniach różnego rodzaju media usiłują przedstawić o. Tadeusza Rydzyka CSsR jako człowieka działającego ponad prawem, bardzo bogatego, otrzymującego od państwa Polskiego wielomilionowe dotacje, realizującego jakieś prywatne cele".

W oświadczeniu podkreślono, że wszelkie działania o. Rydzyka i instytucji z nim związanych są zgodne z polskim prawem. Rozgłośnia założona przez redemptorystę utrzymuje się z darowizn. Z koeli pozostałe instytucje związane z toruńskim zakonnikiem pozyskały finansowanie w drodze otwartych konkursów.

"O. Dyrektor jako zakonnik nie posiada żadnego osobistego majątku. Radio Maryja utrzymuje się tylko i wyłącznie z ofiar słuchaczy. Dotacje, które otrzymały WSKSiM, Fundacja Lux Veritatis, czy Geotermia były poprzedzone konkursami, w których jako podmioty zarejestrowane w Polsce miały prawo uczestniczyć (startować) i dzięki którym Państwo Polskie realizuje swoje strategiczne cele" – czytamy.

Ratowanie Stoczni Gdańskiej

Autorzy oświadczenia odnieśli się do zarzutu, że o. Rydzyk prowadził zbiórkę funduszy na ratowanie stoczni w Gdańsku. W rzeczywistości za tę inicjatywę odpowiedzialni byli wybitni specjaliści, inżynierzy oraz ludzie związani z gospodarką morską. "To oni pełnili funkcje przewodniczących Komitetu i apelowali do słuchaczy Radia Maryja o wsparcie zagrożonej likwidacją Stoczni, która ostatecznie została sprzedana „Trójmiejskiej Korporacji Stoczniowej” – napisano w oświadczeniu.

Pieniądze zebrane na ratowanie stoczni zostały potem zwrócone darczyńcom. Część z nich postanowiła przekazać je na "działalność i rozwój Radia Maryja".

Walka ideologiczna

W oświadczeniu napisano, że ataki na osobę toruńskiego redemptorysty są odbierano jako "przejaw walki ideologicznej o polską i katolicką tożsamość".

"Niniejszym pragniemy podkreślić, że wszystkie tego typu materiały medialne są przygotowywane bardzo nierzetelnie, manipulują faktami, cytowane wypowiedzi są wyrwane z kontekstu i mają za zadanie podważyć zaufanie do O. Tadeusza Rydzyka oraz dzieł, których jest współzałożycielem, a co za tym idzie doprowadzić do ich upadku. Odbieramy to jako przejaw walki ideologicznej o polską i katolicką tożsamość, o to jaka jest i będzie Polska w przyszłości" – napisano.

Czytaj też:

"Władza nie może korumpować Kościoła". Hołownia zaprezentował swój planCzytaj też:

"Uważam ojca Rydzyka za idiotę". Skandaliczne słowa Lubnauer