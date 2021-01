"Władza nie może korumpować Kościoła". Hołownia zaprezentował swój plan

– Relacje państwa i Kościoła znalazły się dzisiaj w miejscu patologicznego zaplątania. I u jednych i u drugich w tych sporach nie widać dramatów ludzkich, nie widać oczu, które dzisiaj wpatrują się w swoje niepełnosprawne dziecko – mówił Hołownia podczas czwartkowej konferencji prasowej, odnosząc się do publikacji wyroku TK ws. aborcji eugenicznej. Jego zdaniem, to orzeczenie wpisuje się w patologie, jakie w ostatnich latach dotknęły relacji państwo-Kościół katolicki.

Jakie pomysły ma Polska 2050? To m. in. likwidacja Funduszu Kościelnego. Według Hołowni powinna go zastąpić możliwość dokonania dobrowolnego odpisu podatkowego w wysokości od 0,3 do 0,5 procenta, albo zwiększenie kwoty do odliczenia od podatku.

Kolejny postulat to przygotowanie kodeksu dobrych praktyk dla pracowników administracji rządowej. Kodeks miałby szczegółowo regulować możliwość uczestnictwa urzędników reprezetnujących państwo w nabożeństwach kultu religijnego.

Lider Polski 2050 mówił też o konieczności przeprowadzenia dogłębnej analizy przepływów gotówki między państwem a Kościołem. Jak podkreślił, konieczne jest poproszenie NIK o gruntowny audyt wszystkich przepływów finansowych pomiędzy jednostkami finansowanymi przez państwo "tak zwanymi dziełami ojca Tadeusza Rydzyka".

Szymon Hołownia proponuje też likwidację funkcji etatowych kapelanów w formacjach innych niż wojsko, policja i Straż Graniczna. Stwierdził, że osoby takie leśnicy, mogą same wybrać się do kościoła na mszę. Polska 2050 zawarła w swoim programie kwestię nauczania religii w szkołach. Formacja wskazuje, że to, w jakim wymiarze i formie jest prowadzona, powinno zależeć od rady szkoły, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

