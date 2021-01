Waszczykowski: Wizyta Borrella w Moskwie może zostać wykorzystana przez Rosjan

"W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych UE rozmawiali o uwięzionym przywódcy rosyjskiej opozycji, Aleksieju Nawalnym – ale nie mieli mu do zaoferowania nic poza wyróżnieniem w postaci umieszczenia jego sprawy na pierwszym miejscu w porządku obrad" – opisuje serwis "POLITICO".

Na początku lutego, czyli w przyszłym tygodniu, odpowiedzialny za dyplomację UE Borrell ma odwiedzić Rosję. To odpowiedź na zaproszenie rosyjskiego szefa MSZ Siergieja Ławrowa. – Poinformowałem Radę o moich planach wyjazdu do Moskwy w odpowiedzi na wcześniejsze zaproszenie ministra Ławrowa. Będzie to dobra okazja do omówienia z moim rosyjskim odpowiednikiem wszystkich istotnych spraw i przekazania jasnego stanowiska w sprawie ostatnich wydarzeń, sporów dotyczących praw i wolności, a także do przeprowadzenia strategicznej dyskusji na temat naszych stosunków z Rosją – mówił Borrell podczas spotkania z dziennikarzami. Jak dodał polityk, wizyta pomoże mu tw przygotowaniach do planowanego na marzec spotkania głów państw i szefów rządów, w czasie którego omawiane będą relacje z Rosją.

Joseph Borrel pytany, czy przy okazji spotkania z Ławrowem, będzie zabiegał o kontakt z aresztowanym opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym lub jego ludźmi, powiedział: – Byłbym bardzo szczęśliwy, jeśli będę mógł się spotkać z panem Nawalnym. Będę się starał pozostawać w kontakcie ze społeczeństwem obywatelskim Rosji. Robimy to nieustannie, na różnych poziomach, ale to będzie spotkanie z rosyjskimi władzami.

Jednak część unijnych decydentów domaga się bardziej stanowczego działania i przestrzega przed skutkami, jakie może przynieść wizyta. "Prawie 60 europosłów zwraca uwagę, iż wizyta Josepa Borrella w Moskwie może zostać wykorzystana przez Rosjan do legitymizowania ich polityki. Warto, aby Borrell spotkał się ze współpracownikami Nawalnego" – poinformował eurodeputowany PiS Witold Waszczykowski. Były szef MSZ opublikował na Twitterze skan pisma.

