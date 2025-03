Wolność słowa znowu zagrożona. Kolejny wątpliwy zapis w ustawie

Najgorsze jest to, że groźną propozycję zaszyto w skądinąd dobrej propozycji ustawowej. Rząd przygotował projekt dotyczący ograniczenia dla nieletnich dostępu do treści pornograficznych w internecie. Analogiczne kroki wprowadzono już w kilku krajach na świecie, w innych trwają zaawansowane prace. Wynika to ze złożonych, negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą dostępność takich treści, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Problem w tym, że… rząd może próbować przy tej okazji ugrać coś jeszcze.