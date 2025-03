Do Rzeczy S.A. – nowa nazwa, jedna marka, wspólna misja

Zmiana nazwy na Do Rzeczy S.A. służy przede wszystkim ujednolicenia wizerunku spółki z jej flagową marką, jaką jest tygodnik "Do Rzeczy", a także wzmocnienia jej rozpoznawalności na rynku medialnym. Od ponad dekady nasza marka cieszy się wysoką renomą i lojalnością odbiorców w przestrzeni publicznej, a nasza pozycja w segmencie konserwatywno-liberalnych mediów została ugruntowana dzięki konsekwentnemu dostarczaniu rzetelnych i opiniotwórczych treści.

Marka "Do Rzeczy" to synonim wolności i odwagi. Piszemy i mówimy, jak naprawdę jest, bez owijania w bawełnę, bez ulegania presji politycznej poprawności. Nie boimy się krytykować zarówno prawicy, jak i lewicy. Naszą misją są prawda i normalność. Jesteśmy konserwatywno-liberalnym głosem w Polsce. Chcemy dzielić się z Państwem rzetelnymi informacjami i przemyślanymi opiniami.

Doceniają to Czytelnicy, dzięki którym nasz portal jest największym serwisem konserwatywnym w Polsce, zaś "Do Rzeczy" jest liderem subskrypcji cyfrowych wśród prawicowych tygodników opinii.

Zmiana nazwy na Do Rzeczy S.A. wpisuje się również w przygotowania spółki do planowanego debiutu na rynku NewConnect, który otworzy nowe możliwości rozwoju oraz wzmocni transparentność i wiarygodność spółki w oczach inwestorów. Ujednolicona identyfikacja marki pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie jej rozwojem, a także na ekspansję na nowe obszary działalności, w tym cyfrowe treści multimedialne i platformę e-commerce.

– Debiut Do Rzeczy S.A. na giełdzie będzie historycznym wydarzeniem dla naszej spółki. Jest to strategiczny krok w kierunku dalszego wzrostu, który pozwoli przyśpieszyć realizację planów rozwojowych. Zamierzamy pozyskać dodatkowe środki na kontynuację rozwoju działalności wydawniczej, w szczególności na utrzymanie dynamicznego tempa wzrostu portalu internetowego DoRzeczy.pl, a także na tworzenie programów telewizji internetowej – mówił Paweł Lisicki, redaktor naczelny "Do Rzeczy" i wiceprezes zarządu Do Rzeczy S.A.

"Do Rzeczy" – więcej niż tygodnik

Powstanie tygodnika "Do Rzeczy" w 2013 roku było wynikiem decyzji grupy czołowych polskich dziennikarzy, którzy opuścili redakcję "Uważam Rze" i postanowili stworzyć niezależne medium, wierne zasadom wolności słowa i rzetelnej publicystyki. Dzięki silnej kadrze doświadczonych publicystów oraz rozpoznawalnej tożsamości medialnej spółka umocniła swoją pozycję w segmencie prasy konserwatywno-liberalnej.

Spółka Do Rzeczy S.A. pozostaje wierna wartościom, które od początku budowały jej markę. Naszym celem jest tworzenie niezależnego medium, które łączy konserwatywno-liberalne podejście z rzetelnym dziennikarstwem i otwartą debatą publiczną. Działamy z przekonaniem, że wolność słowa, obiektywizm oraz odwaga w wyrażaniu opinii są filarami demokratycznej przestrzeni medialnej. Naszym priorytetem jest dostarczanie czytelnikom treści o najwyższej jakości, które nie tylko informują, ale także angażują i kształtują debatę publiczną.

Zmiana nazwy to nie tylko kwestia formalna – to przemyślana, strategiczna decyzja, która wspiera długofalowy rozwój spółki oraz jej pozycję na rynku medialnym:

– Spójność i jednolitość brandu – Do Rzeczy to więcej niż tygodnik – to rozbudowany ekosystem medialny, obejmujący portal internetowy, miesięcznik historyczny oraz – w bliskiej przyszłości – platformę e-commerce.

– Wzmocnienie rozpoznawalności – dzięki ujednoliconej identyfikacji wizualnej i konsekwentnej strategii komunikacyjnej marka zyska jeszcze większą siłę i autorytet w przestrzeni publicznej.

– Przygotowanie do debiutu giełdowego – czytelny i rozpoznawalny brand to kluczowy element w kontekście wejścia na NewConnect, zwiększający atrakcyjność spółki dla inwestorów. Ta zmiana otwiera nowe możliwości rozwoju, wzmacnia pozycję spółki w branży medialnej i przyczynia się do budowy silnej, nowoczesnej marki, gotowej na dalszą ekspansję i wykorzystanie potencjału rynku cyfrowego.

Wraz ze zmianą nazwy spółki wdrażamy również nową, ujednoliconą identyfikację wizualną, która wzmacnia spójność marki i podkreśla jej strategiczny rozwój. Logo Do Rzeczy S.A., nawiązuje do dotychczasowej symboliki tygodnika, lecz jednocześnie odzwierciedla nowoczesny charakter i dynamiczny rozwój spółki.

Debiut na giełdzie – nowy etap w historii spółki

Debiut Do Rzeczy S.A. na NewConnect to strategiczny krok w dalszym rozwoju spółki, który otwiera nowe możliwości ekspansji i wzrostu wartości. Wejście na rynek giełdowy zwiększy transparentność i wiarygodność spółki, umożliwiając jej skuteczniejsze budowanie relacji z inwestorami oraz dalszą realizację ambitnych celów biznesowych.

Zachęcamy obserwatorów, sympatyków spółki oraz potencjalnych inwestorów do śledzenia dalszych kroków związanych z debiutem Do Rzeczy S.A. na rynku NewConnect. Szczegóły dotyczące procesu oraz harmonogram debiutu będą sukcesywnie uaktualniane na stronie: www.dorzeczy.pl/gielda