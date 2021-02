Gembicka: Nie słyszałam polskich dziennikarzy, którzy kwestionowaliby te opłaty z innych krajów

Polityk odniosła się do podatku od reklam, przeciwko któremu protestuje w środę wiele mediów w Polsce.

– Takie podatki funkcjonują już w innych krajach UE. Nie słyszałam wcześniej głosów polskich dziennikarzy, którzy kwestionowaliby te opłaty z innych krajów. Takie opłaty już funkcjonują w innych krajach europejskich, to nie jest tak, że wprowadzamy coś, co nigdzie indziej nie funkcjonuje – wskazała Gembicka

– Tak naprawdę wiele podatków udało się obniżyć – chociażby PIT czy CIT które dotyczą bardzo dużej grupy osób. Wprowadziliśmy też program "Bez PIT dla młodych" – wyliczała wiceminister. Według gościa Radia Wnet nie może być mowy o próbie cenzurowania mediów: – Pojawiają się zarzuty o wprowadzanie cenzury – ta propozycja w ogóle się nie odnosi do wolności słowa, to się odnosi do tej opłaty. Uważamy, że trzeba przyjrzeć się jak ten rynek funkcjonuje, jakie są wpływy z reklam.

– Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, czy media dopuszczą jakąkolwiek dyskusję na ten temat, przedstawienie danych jak wyglądają te dochody, wpływy z reklam (...), czy będzie jedynie przedstawiona narracja "my się sprzeciwiamy, my nie chcemy" – powiedziała Anna Gembicka.

