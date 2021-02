Gowin wróci do Platformy? Kidawa-Błońska: Każdy ma prawo przejść na dobrą stronę mocy

– W polityce wiele rzeczy widziałam, które mnie zaskakiwały. Wszystko mogę sobie wyobrazić, ale też pamiętam Jarosława Gowina, kiedy był w Platformie, kiedy w wielu sprawach się różniliśmy, kiedy jego zachowanie mnie zaskakiwało, ale każdy ma prawo przejść na dobrą stronę mocy i starać się budować w Sejmie taką większość, która pozwoli, żeby media były wolne – stwierdziła wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z KO.

Kidawa-Błońska: Będziemy głosowali przeciwko podatkowi od reklam

Pytana o stanowisko Koalicji Obywatelskiej ws. podatku od reklam, Kidawa-Błońska zadeklarowała, że będą głosowali przeciwko te ustawie.

– Ten dzień wczoraj był dla nas wszystkich bardzo trudny. Działy się różne rzeczy. Nie mogliśmy uzyskać żadnej informacji. To przebudzenie, kiedy ekrany na czarno, jeden komunikat w radiu był bardzo groźny i bardzo nieprzyjemny. Wiele osób zdało sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, żebyśmy mieli prawo wyboru w mediach – mówiła.

– Udało się opozycji wystąpić razem w obronie mediów. Uważam, że to duży sukces mediów, bo sprawiliście, że się zjednoczyliśmy – podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Małgorzata Kidawa-Błońska o aborcji: Ja i większość moich kolegów z partii jesteśmy przeciwko

Kidawa-Błońska była również pytana o konflikt ws. dostępu do aborcji.

– Platforma do tej pory stała na stanowisku, że powinniśmy zostać przy kompromisie, to co się stało zlikwidowało kompromis i musimy znaleźć nową umowę społeczną – mówiła. – Ja bym chciała, żeby ten wybór był świadomy, nie był w emocji, żeby kobieta wiedziała, że ma taki i taki wybór – zaznaczyła.

– Ja i większość moich kolegów z partii jesteśmy przeciwko aborcji, ale uważamy, że tę sytuację trzeba jakoś rozwiązać – dodała.

