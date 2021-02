Lempart zapowiada: Pierwszy raz zrobimy coś takiego w Polsce

– 8 marca to będzie dla nas bardzo ważna data. Mamy trzy formy działania: podpisy pod inicjatywą obywatelską dotyczącą aborcji, robimy lokalne inicjatywy dotyczące dofinansowania m.in. in vitro, zmian nazw ulic i oprócz tego pikiety, protesty i demonstracje – mówiła Lempart w programie "Onet Opinie".

Przekonywała, że "cały czas w całej Polsce dzieją się jakieś akcje". – Planujemy trzystopniowe działanie, które zakończy się w czerwcu, ale o tym na razie nie mogę mówić, bo naprawdę konsultujemy się z działaczkami regionalnymi, myślimy nad tym – tłumaczyła.

Co szykuje Strajk Kobiet?

– To jest coś, co będziemy robić pierwszy raz i co w ogóle będzie robione w Polsce pierwszy raz. To jest dość duże, strategiczne, logistyczne wyzwanie. Tylko my jesteśmy w stanie to dźwignąć – oświadczyła liderka Strajku Kobiet, nie zdradzając jednak żadnych szczegółów.

– Mamy perspektywę akcji, które wywrą określone skutki, i które nas podtrzymają wokół postulatów protestu – dodała Lempart.

Strajk Kobiet wyrósł na kanwie protestów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. 22 października TK zdecydował, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

