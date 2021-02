Śmiszek w ogniu krytyki. Żenujący wpis ws. słynnych plakatów

Słynne plakaty reklamują hospicja perinatalne. W ostatnim czasie wywołały one wściekłość wśród lewicowych radykałów. Przypomnijmy, że to właśnie podczas "Strajku Kobiet" niszczono plakaty i banery z wizerunkiem dziecka w sercu.

Do sieci trafiło niedawno zdjęcie jednego ze zdewastowanych bannerów. Zwolennicy aborcji napisali na plakacie "Jestem LGBT. Ufam, że mnie zaakceptujesz". Krzysztof Śmiszek z Wiosny nie kryje zadowolenia.

"Po napisaniu kilku słów na tych paskudnych billboardach, okazują się nie być takimi złymi:)" – stwierdził polityk.

Jego słowa wywołały falę komentarzy. Internauci pytali posła, co takiego w wizerunku dziecka jest dla niego "paskudnego". Wskazywano również na fakt, że poseł zupełnie nie rozumie przesłania plakatu. Środowiska pro-life domagają się prawa do życia dla każdego dziecka bez względu na to, jakie będą miały one poglądy i preferencje w przyszłości.

