Wypij: Stabilna sytuacja Polski jest więcej warta niż ambicje Bielana

Konflikt pomiędzy politykami Porozumienia oraz jego wpływ na sytuację Zjednoczonej Prawicy komentował poseł Michał Wypij.

– Koalicja Zjednoczonej Prawicy, stabilna sytuacja polityczna Polski, zwłaszcza w tym momencie, jest więcej warta niż prywatne ambicje czy awantury Adama Bielana – tłumaczył polityk w programie „Tak jest” na atenie TVN24.

– Z uwagi na niepohamowane ambicje czy wariactwo, awanturnictwo polityczne Adama Bielana, nie warto psuć tego co dzisiaj stabilizuje sytuację polityczną w kraju – dodał Wypij.

W programie poseł potwierdził także, że Porozumienie nie poprze projektu podatku medialnego. – My jesteśmy zobowiązani uchwałą zarządu, że posłowie, wszyscy posłowie Porozumienia nie poprą tego projektu. Po pierwsze ten projekt jeszcze nie jest projektem rządowym. Nie ma nadanego tego trybu rządowego. Zanim doszłoby do głosowania, to myślę, że jeszcze kilka dobrych tygodni przed nami – tłumaczył polityk.

Nieporozumienie w Porozumieniu

Przypomnijmy, że według Adama Bielana i Kamila Bortniczuka Jarosław Gowin nie jest już prezesem partii. Politycy przekonują, że jego kadencja wygasła 3 lata temu, a zarząd "zapomniał" wybrać nowego przewodniczącego podczas nadzwyczajnego kongresu partii jesienią 2017 roku.

Kolejnym zarzutem przedstawionym przez obu polityków jest ten dotyczący rozszerzenia w październiku 2020 roku zarządu partii. Bielan uważa, że było ono niezgodne ze statutem ugrupowania, w związku z czym nie uznaje on podjętych przez zarząd decyzji za ważne.

Stronnicy Jarosława Gowina nie pozostają dłużni buntownikom. W sobotę rzeczniczka Porozumienia przekazała decyzję sądu koleżeńskiego o wykluczeniu z partii ośmiu członków, w tym 3 posłów. Wśród wyrzuconych z ugrupowania są m.in. Jacek Żalek, Zbigniew Gryglas, Michał Cieślak i Włodzimierz Tomaszewski.

Czytaj też:

Konflikt w Porozumieniu. Poseł ujawnia: Część kolegów dostała propozycjeCzytaj też:

"Nagle, znienacka". Ziobro "zaniepokojony i zdziwiony" sytuacją w Porozumieniu