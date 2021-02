Rozlewnia szczepionki przeciw COVID-19 w Polsce. Sasin: Ruszy za kilka tygodni

Sasin podkreślił w rozmowie z Polsat News, że za kilka tygodni ruszy w Polfie Tarchomin, jako spółce Skarbu państwa, rozlewnia szczepionki przeciw Covid. – Kończy się przygotowanie linii, która kosztem 40 mln zł została przygotowana do tego – poinformował.

Jak tłumaczył, jeśli chodzi o produkcję szczepionki, to kwestia "na lata" i bardzo kosztowna. – W produkcję potrzeba zainwestować ok. 3 mld zł, co nie znaczy, że nie będziemy tego robić – dodał.

– Ambicją rządu jest, żeby odbudować przemysł farmaceutyczny w Polsce – zaznaczył Sasin.

Prezes Polfy Tarchomin Jarosław Król, powiedział w styczniu PAP, że Polfa Tarchomin jest w trakcie budowy linii produkcyjnej dla ampułek, którą będzie można wykorzystać także do rozlewu szczepionek na koronawirusa.

– Taka linia może zostać użyta do konfekcjonowania różnych produktów farmaceutycznych, w tym np. różnych szczepionek – wyjaśnił.

Jarosław Król poinformował także, że nowobudowana linia produkcyjnej osiągnie możliwości napełnienia około 16 tys. ampułek na dobę, czyli około 40 mln rocznie. Ampułkarnia będzie gotowa na jesieni.

Czytaj też:

Prof. Gut uspokaja: Nauczyciele nie powinni bać się szczepionekCzytaj też:

Dymisja Gryglasa? Wicepremier sceptycznyCzytaj też:

Jasna deklaracja PiS: Gowin jest szefem Porozumienia