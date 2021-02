Morawiecki: NZS wpłynął na losy naszej ojczyzny

17 lutego 1981 r. zarejestrowano Niezależne Zrzeszenie Studentów. Od tamtych wydarzeń mija dzisiaj 40 lat.

Premier Morawiecki swoje wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że sam rok 1981 niedobrze zapisał się w pamięci polskiego społeczeństwa.

– Ale zanim nadszedł pamiętny, mroczny grudzień zdarzyło się coś bardzo ważnego. Coś co mogło dawać nadzieję. W lutym tamtego roku zarejestrowano Niezależne Zrzeszenie Studentów – podkreślił.

facebook

– NZS było ruchem odwołującym się do wydarzeń z maja 1977 roku w Krakowie. Śmierć Stanisława Pyjasa i powołanie do istnienia Studenckiego Komitetu Solidarności to fundamenty NZS-u. Trzon liderów zrzeszenia wywodził się zresztą z tamtych burzliwych czarnych krakowskich juwenaliów – mówił.

Premier podkreślił, że od tamtego czasu kolejne młode pokolenia odkrywają, że warto się zaangażować w sprawy obywatelskie. – Czym jest duch akademicki, jeżeli nie wykorzystywaniem wiedzy i zdolności na rzecz wspólnoty – mówił.

Czytaj też:

Akademicka „Solidarność”. To dlatego władze PRL tak się bały studentówCzytaj też:

"Niech ta wyjątkowa chwila zostanie z nami na zawsze". Premier: To absolutnie wyjątkowy dar narodu węgierskiego