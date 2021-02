Kto jest liderem Porozumienia? Ziobro się nie zawahał

Jakbym poprosił o numer do lidera Porozumienie, to dałby mi pan telefon do Adama Bielana czy Jarosława Gowina.

– Jarosława Gowina – odpowiedział bez wahania minister sprawiedliwości.

Odnosząc się do aktualnej kondycji Zjednoczonej Prawicy, Ziobro stwierdził, że "to koalicja, a ona wymaga ucierania stanowisk i rozmów".

– Nie jest rzeczą optymalną, jeżeli nie zbiera się rada koalicji, by rozwiązywać różnice zdań, spory. Mam nadzieję, że to się zmieni. Fakt, że ma to miejsce, wynika z pewnego napięcia, które pojawiło się w Porozumieniu – podkreślił polityk.

Ziobro: Komisja Europejska narzuca bezprawie

Zbigniew Ziobro odpowiadał również na pytania o kwestie Funduszu Odbudowy i sporu z premierem Mateuszem Morawieckim.

– Już w lipcu namawialiśmy pana premiera, by skorzystał z weta ws. tego unijnego funduszu. Stanowisko Solidarnej Polski w tej sprawie nie jest nowością – podkreślił.

– Rozwiązanie to pod pretekstem praworządności pozwala bardzo głęboko ingerować KE w sprawy wewnętrzne Polski, przenosi część suwerenności do Brukseli. My się na to kategorycznie nie zgadzamy. Po drugie ten budżet oznacza stworzenie wspólnego długu całej UE i nowych podatków, to z kolei sprawia, że wchodzimy w sferę federalizacji UE z czym się nie zgadzamy. Po trzecie pakiet pakiet klimatyczny. Jesteśmy za ekologią, ale roztropnie bronioną, lecz nie kosztem ludzi i ich elementarnych potrzeb życiowych – tłumaczył Ziobro.

Jak zaznaczał Ziobro stanowisko Solidarnej Polski ws. ratyfikowania tego funduszu w parlamencie jest niezmienne.

– Jesteśmy przeciwko bezprawiu, jakie narzuca Komisja Europejska przy okazji tego budżetu, wprowadzając organy nadzorcze nad polskim prezydentem, parlamentem, rządem. To sprzeczne z traktatami i polską konstytucją – mówił.

