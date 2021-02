Młodzież spolaryzowana

Po opublikowaniu sondażu lewica wpadła w zachwyt, gdyż okazało się, że poglądy lewicowe deklaruje dziś najwięcej osób (w wieku od 18 do 24 lat) w historii tych badań. Liczni przedstawiciele prawicy załamywali zaś z tego samego powodu ręce, podkreślając gwałtowny wzrost deklaracji lewicowości w ostatnim roku. I rzeczywiście, z badania wynika, że lewicowe sympatie deklaruje 30 proc. ankietowanej młodzieży, co oznacza niemal dwukrotny wzrost w stosunku do poprzednich lat. CBOS podkreśla, że to najwyższy poziom w historii badań – po raz pierwszy od 20 lat większy odsetek tej grupy wiekowej wyraża też sympatię dla lewicy niż dla prawicy.