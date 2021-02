"Wyrwijcie się z lewicowego uścisku". Sawicki namawia posłów PO na "klub konserwatystów"

– PO od wielu jest partią, która bardzo mocno dryfuje w lewą stronę. Dzisiaj mamy budowanie liberalnej lewicy, w której znajdzie się miejsce dla Nowoczesnej, PO i obecnego klubu Lewicy – ocenił Sawicki. – Sugeruję posłom konserwatywnym PO, żeby wyrwali się z lewicowego uścisku. Są dobre warunki, żeby założyli klub konserwatystów, żeby nie utożsamiać się całkowicie z tym lewicowym nurtem jaki zawładnął Platformą – podkreślał.

Zaznaczył przy tym, że opozycja nie powinna w ogóle podejmować próby współpracy z Jarosławem Gowinem.

– Zachęcam kolegów, żeby nie prowadzić rozmów z Gowinem, to jest stracony czas. Już miał kilka szans, żeby zostawić Zjednoczoną Prawicę i tego nie zrobił – ocenił.

Sawicki: Nie boję się trzeciej fali. Trzeba nauczyć się żyć z wirusem

Marek Sawicki krytykował również rząd za surowe obostrzenia.

– Rząd co innego mówi, a co innego robi. Mówi, że idzie środkiem, a Polska była jednym z państw, w których restrykcje były dosyć ostre. Wielkich efektów to nie przyniosło – stwierdził. – Ja się nie obawiam trzeciej fali. Z koronawirusem będziemy żyli przez najbliższe dziesięciolecia. Trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba się nauczyć żyć – podkreślał.

Zdaniem polityko wprowadzanie restrykcji na terenie całego kraju nie ma sensu.

– Obostrzenia trzeba wprowadzać regionalnie, tam gdzie są ogniska zakażeń. W całym kraju nie ma potrzeby, żebyśmy się poddawali tak dużym restrykcjom. Tam, gdzie je stosują, efekty są słabe np. Słowacja, Czechy, w jakimś sensie Niemcy – mówił.

