"Gdzie jest premier?". Rzecznik rządu odpowiada Budce: Pan o tym wie, ale woli Pan siać zamęt

W czasie swojego sejmowego wystąpienia lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zadał "zasadnicze", według niego, pytanie, "które dzisiaj musimy wszyscy zadać".

"Czego się boicie?

– Gdzie jest premier? Informacja, która jest potrzebna milionom Polaków odbywa się w sytuacji, w której premier dezerteruje z Sejmu. Wczoraj premier znalazł czas, by opowiadać o przeszłości, by odwoływać się do nieprawdziwych informacji, by snuć jakieś wizje, ale dzisiaj, kiedy trzeba odpowiedzieć na najważniejsze pytania, nie ma premiera, nie ma wicepremierów, najważniejszych ministrów. Czego tak bardzo boicie się? – pytał polityk.

Budka zastanawiał się, czy powodem nieobecności premiera jest bezradność rządu w walce z pandemią, czy to że rządzący są zajęci "walkami wewnętrznymi o wpływy, ministerstwa, podział pieniędzy". Jak podkreślał, w tym czasie rządzący powinni troszczyć się o to, o czym mówią miliony Polek i Polaków, o przyszłość polskich rodzin, przedsiębiorców, służbę zdrowia i samorządów.

Rzecznik rządu do Budki: Prosta odpowiedź

Odpowiedź na pytanie Borysa Budki okazała się prostsza niż ten zapewne się spodziewał i okazała się dla lidera Platformy Obywatelskiej kompromitująca. Udzielił jej rzecznik rządu Piotr Müller.

"Panie Przewodniczący Budka, prosta odpowiedź: premier Mateusz Morawiecki jest na posiedzeniu Rady Europejskiej, na którym jest w tej chwili dyskutowana kwestia zwiększenia dostaw szczepionek" – napisał rzecznik rządu na Twitterze. Müller zarzucił liderowi PO, że o tym wie, jednak woli "siać zamęt".

O udziale w posiedzeniu RE premier Morawiecki poinformował m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych.

