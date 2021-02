"Doszłoby do wielkiego chaosu w Polsce". Waszczykowski ostrzega Zjednoczoną Prawicę

Były minister spraw zagranicznych ocenił obecną sytuację polityczną Zjednoczonej Prawicy. Według niego jest ona "niezła", niemniej konieczna jest wytężona praca, aby móc kontynuować rozpoczęte reformy. Waszczykowski wskazał, że utrata władzy przez obóz rządzący mogłaby doprowadzić do wielu negatywnych skutków.

– Nie mamy dzisiaj alternatywy. Gdybyśmy oddali władzę, to doszłoby do wielkiego chaosu w Polsce, odwrócenia wielu reform, zatrzymana całej polityki społecznej i socjalnej, zmiany sojuszy w Europie – stwierdził na antenie Polsat News.

Wywiad prezesa Kaczyńskiego

Polityk odniósł się także do niedawnego wywiadu, jakiego Polskiej Agencji Prasowej udzielił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS mówił tam m.in. o tym, że "każdy, kto rozbija dzisiaj prawicę, działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartościom".

– Zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, że jeśli spory w Zjednoczonej Prawicy miałyby dotyczyć kwestii ambicjonalnych, to one są przykre i nie do zaakceptowania –stwierdził europoseł. Wywiad lidera obozu rządzącego wywołał także negatywną reakcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budki.

Gość programu skomentował także ewentualną decyzję dotyczącą przedterminowych wyborów. Zdaniem Waszczykowskiego byłby to ogromny błąd.

– To byłaby bardzo groźna decyzja. Jestem za tym, aby tę kadencję dokończyć i nawet walczyć o to, żeby była następna – powiedział.

Szczepienia w Polsce

Witold Waszczykowski komentował także sytuację związaną ze szczepieniami w Polsce oraz Unii Europejskiej. Wskazał, że obecna niezadowalająca sytuacja związana z tempem szczepień jest zależna od koncernów farmaceutycznych.

– Problem polega na baraku szczepionek, a nie na naszych zdolnościach –stwierdził. – Jest tak dobrze na ile mamy szczepionek. Są wykorzystywane w takim tempie na ile jest to możliwe. Nie ma żadnych szczepionek, które odkładamy na później dla jakichś grup uprzywilejowanych – podkreślił polityk.

