"Obudził się ze snu zimowego". Budka odpowiada szefowi "S"

Borys Budka zaprezentował w sobotę program gospodarczy swojej partii, który określił jako "receptę na kryzys" wywołany pandemią koronawirusa. Proponowana przez PO pomoc ma koncentrować się w szczególności na przedsiębiorcach, pracownikach i samorządach.

"Propozycje PO nie zasługują nawet na komentarz"

Swoje zdanie na temat propozycji Borysa Budki przedstawił przewodniczący NSZZ "Solidarność". Piotr Duda w tekście dla portalu tysol.pl stwierdził, że pomysły PO "przekraczają wszelkie granice demagogii politycznej i przywołują demony z czasów, gdy ta ekipa razem z PSL rządziła Polską".

Duda wskazał na hipokryzję polityków Platformy, którzy proponują rozwiązania problemów, które zaniedbali będąc przez 8 lat u władzy. Tak jest w przypadku oferowanej przez PO pomocy młodym ludziom. Duda przypomniał w tym kontekście "zmarnowane pokolenie", które za czasów rządów PO-PSL "pracując na śmieciówkach m.in. nie budowało swojego emerytalnego kapitału". Według Dudy bierność ówczesnego rządu umożliwiła pracodawcom wynagradzanie młodych pracowników poniżej płacy minimalnej.

Duda krytykuje także hipokryzję Budki w kwestii podniesienia kwoty wolnej od podatku przypominając, że PO nie chciała procedować projektu ustawy stworzonego przez "Solidarność". "Jeśli Borys Budka mówi o kwocie wolnej od podatku i zapomina o swoich zaniechaniach, a do tego zapomina o wyrzuconej do kosza inicjatywie „Solidarności” w sprawie płacy minimalnej, to cytując klasyka powiem – stracił dobrą okazję żeby siedzieć cicho. Hipokryzja jest tu najdelikatniejszym określeniem, bo PO powinna była to zrobić 12 lat temu!" – pisze Piotr Duda.

"Swoją drogą przypominam niezmienny postulat „Solidarności”, że kwota wolna od podatku musi wynosić tyle, aby pracujący na minimalnym wynagrodzeniu w ogóle nie płacili podatku. Ale ten kieruję do obecnie rządzących, a nie formacji demagogów spod znaku pomarańczowej hipokryzji" – czytamy.

Budka odpowiada Dudzie

Na zarzuty szefa "S" odpowiedział Borys Budka. Polityk nie odniósł się jednak do kwestii podniesionych przez działacza, a zarzucił mu "bycie rzecznikiem PiS".

"Cieszę się, że przedstawiona dziś #ReceptaNaKryzys obudziła ze snu zimowego dawno niewidzianego Piotra Dudę. Szkoda tylko że kolejny raz, zamiast zająć się pomocą zwalnianym pracownikom, bawi się w rzecznika PiS. Nie taka jest rola związków zawodowych" – komentuje szef PO.

