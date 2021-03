Raś: Wielu członków PO mówi o odejściu z partii

Raś, polityk uważany za przedstawiciela "konserwatywnego skrzydła" Platformy Obywatelskiej, udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. Jego zdaniem PO "skręca w złym kierunku".

– Mamy dosyć koślawą debatę nad nową deklaracją ideową, nad którą pracuje zespół kierowany przez Tomasza Siemoniaka oraz niedawną radykalną decyzję zarządu krajowego naruszającą obecnie obowiązującą deklarację ideową PO. Nie będę ukrywać, że jestem zwolennikiem powrotu do naszych źródeł – powiedział Raś.

Aborcja do 12. tygodnia. "Ciężko tego bronić"

Nawiązał w ten sposób do nowej propozycji PO, która zakłada legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży po konsultacjach pacjentki z lekarzem i psychologiem. – Słyszałem od kolegów i koleżanek, że Platforma nie zaproponowała przecież "aborcji na życzenie", ale ciężko tego bronić w podkrakowskich mniejszych miejscowościach – przyznał polityk.

– Wiele osób mówi wprost, że stanowisko PO to tak naprawdę zakamuflowana aborcja na życzenie. Coś w tym jest, dlatego osobiście opowiadam się za powrotem do kompromisu. Uważam też, że kwestia ta mogłaby zostać rozstrzygnięta w drodze referendum po uczciwej debacie publicznej – stwierdził Raś.

Szykuje się powrót Schetyny?

– Nie zapominajmy, że jest również środowisko Grzegorza Schetyny, które mówi o powrocie do źródła - co mi się bardzo podoba. Wielu członków PO w różnych rozmowach mówi o faktycznym zamiarze odejścia z partii. Co się wydarzy? Nie wiem – powiedział WP polityk.

Skrytykował też swojego partyjnego kolegę Sławomira Nitrasa. – Bardzo lubię Sławka Nitrasa, ale on często jest w zbyt gorącej wodzie kąpany – ocenił Raś.

