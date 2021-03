Kryzys ze szczepionkami przeciw COVID-19 w UE. Komisja Europejska odpiera zarzuty

Przedstawiciel KE dodał, że kraje członkowskie Unii mają prawo do podpisywania własnych umów z producentami, którzy nie są objęci wspólnym programem zakupów.

– W przypadku naszych szczepionek przechodzą one przez Europejską Agencję Leków, ponieważ chcemy zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo. To, co oprócz tego robią państwa członkowskie, to ich odpowiedzialność – stwierdził de Keersmaecker.

Ostrzegł też, że awaryjny tryb dopuszczania szczepionek przez poszczególne państwa członkowskie może być bardziej ryzykowny niż pełna procedura EMA.

Jednocześnie podkreślił, że KE chce uczyć się na doświadczeniach współpracy Austrii, Danii i Izraela. Nie skomentował zarzutów kanclerza Austrii Sebastiana kurza, że Unia działa za wolno w dziedzinie szczepień, w związku z czym jego kraj nie chce już być zależny w tej sferze od Brukseli.

Krytyka Komisji Europejskiej

Działania Komisji Europejskiej dotyczące zakupu oraz dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19 są coraz szerzej krytykowane przez przywódców oraz ekspertów państw członkowskich. Niedawno jeden z czołowych włoskich wirusologów nie przebierał w słowach krytykując działania unijnych urzędników.

Kwestia szczepionek i ich dostępności była również szeroko dyskutowana na niedawnym wideoszczycie przywódców państw członkowskich UE. Wspólnota będzie starała się przyspieszyć proces zatwierdzania nowych szczepionek oraz wpłynąć na zdolności produkcyjne zakładów produkujących preparaty.

Obecny na szczycie premier Mateusz Morawiecki zaproponował swoje rozwiązanie kryzysu wokół dostaw szczepionek przeciw COVID-19.

"Zdrowie i życie naszych obywateli to zbyt ważne sprawy, żeby poświęcać je dla lepszego wyniku finansowego kilku firm. Musimy działać solidarnie jako wspólnota - bo wszyscy chcemy jak najszybszego powrotu do zdrowia i normalności" – pisał w mediach społecznościowych szef polskiego rządu po pierwszym dniu rozmów z innymi przywódcami państw UE.

