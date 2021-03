Nowe dane. Wiadomo ile osób otrzymało już dwie dawki szczepionki

Na rządowych stronach poinformowano we wtorek, że podano dotychczas 3 383 426 dawek szczepionki – 2 190 526 pierwszej i 1 192 900 drugiej.

Po iniekcjach zgłoszono do tej pory w sumie 3588 niepożądanych odczynów, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano w sumie 4913 dawek.

Trwa akcja szczepień

Od grudnia ubiegłego roku do Polski trafiło już 4 466 360 dawek, w tym 3 698 700 dostarczono do punktów szczepień. Pozostałe zmagazynowano.

We wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 265 tys. nauczycieli. Szczepienia wśród tej grupy rozpoczęły się 12 lutego. Nauczyciele szczepieni są preparatem firmy AstraZeneca. Chęć zaszczepienia się mogli zgłosić w lutym wszyscy nauczyciele ze szkół i placówek oraz nauczyciele akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach, w wieku do 65 lat. Zarejestrowało się wówczas prawie 545 tys. osób.

Ponad 18,5 tys. nauczycieli, w tym 17 633 nauczycieli oświaty i 943 nauczycieli akademickich, zarejestrowało się we wtorek w III turze rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 – poinformowało ministerstwo. Zapisy potrwają do środy, do końca dnia.

Sytuacja w regionach

Do woj. warmińsko-mazurskiego w poniedziałek skierowano dodatkową pulę 10 tys. szczepionek AstryZeneki. Dostawa wiązała się z ogłoszeniem przez rząd regionalnego lockdownu z powodu wysokiego poziomu zakażeń koronawirusem w regionie. Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek poinformował PAP, że szczepionki trafiły już do 30 węzłowych szpitali w regionie. Zostaną nimi zaszczepieni pacjenci z grupy zero – medycy i pracownicy domów pomocy społecznej.

– Około 8 tys. szczepionek zostanie przeznaczonych do szczepienia medyków, pozostałe dla pracowników DPS-ów – powiedział Guzek. Zapewnił, że pula dodatkowych szczepionek jest niezależna od tej, którą region otrzymuje w ramach szczepień seniorów i nauczycieli.

W woj. łódzkim akcja szczepień w 428 punktach regionu przebiega bez większych problemów. – 7 marca rozpoczną się uzupełniające szczepienia kadry medyczne – przekazała PAP pełnomocniczka wojewody łódzkiego ds. szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. – 15 marca zaczynamy szczepić pacjentów z chorobami przewlekłymi – zaznaczyła.

– Od 22 marca szczepionki zaczną przyjmować przedstawiciele służb mundurowych – przypomniała.

Tego samego dnia ruszają szczepienia kolejnej grupy seniorów. – Będą to osoby w wieku 60 i 65 plus, chociaż myślę, że tu się zmieni do 69 lat. Dlatego, że mamy zmianę stosowania preparatu AstryZeneki, czyli do 69. roku życia – powiedziała pełnomocniczka wojewody ds. szczepień.

Ponad 194 tys. mieszkańców zaszczepiono dotąd przeciwko COVID-19 w Lubelskiem. Wśród nich blisko 68,5 tys. przyjęło drugą dawkę. Ostatniej doby zaszczepiono blisko 2,7 tys. osób. Dzienna liczba szczepień na 10 tys. mieszkańców wynosi 13,07, co plasuje województwo na piątym miejscu po województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Z wtorkowego raportu resortu zdrowia wynika, że dotychczas w Małopolsce wykonano ponad 281 tys. szczepień, w tym ponad 98 tys. drugą dawką. Minionej doby w województwie zaszczepiono prawie 4,2 tys. osób, w tym 862 drugą dawką. Od grudnia najwięcej preparatów podano w Krakowie – ponad 131,6 tys., w powiecie krakowskim ponad 9,8 tys.; w Tarnowie prawie 12 tys., w powiecie prawie 7 tys.; w Nowym Sączu ponad 6 tys., a w powiecie ponad 9 tys.

Zaszczepiono już większość mieszkańców domów pomocy społecznej w Krakowie, gdzie do szczepień zgłosiło się 81 proc. przebywających tam pensjonariuszy. Do wtorku drugie dawki przyjęło 1487 mieszkańców, czyli 88 proc. spośród zgłoszonych.

Ostatniego dnia w woj. mazowieckim wykonano 6 541 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 1 148 szczepień to szczepienia drugą dawką preparatu – wynika z rządowego raportu z wykonanych szczepień. W Warszawie w poniedziałek przeprowadzono 3 411 szczepień.

Zgodnie ze zaktualizowanym we wtorek raportem z wykonanych szczepień, dostępnym na rządowych stronach gov.pl, w województwie mazowieckim do poniedziałku do północy przeprowadzono ogółem 532 573 szczepień, z czego 190 470 to szczepienia drugą dawką szczepionki. Najwięcej szczepień wykonano do tej pory w Warszawie - 256 216, z czego 95 162 to szczepienia drugą dawką. Ostatniego dnia w stolicy kraju wykonano 3 411 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 933 to szczepienia drugą dawką.

W Wielkopolsce dotychczas przeciw COVID-19 zaszczepiono 290 tys. mieszkańców, z czego niemal 100 tys. otrzymało już drugą dawkę preparatu. W całym regionie szczepienia są prowadzone w ponad 480 punktach.

W Podlaskiem wykonano dotąd ponad 110,3 tys. zastrzyków przeciwko COVID-19, z czego 37,2 tys. drugą dawką. Ostatniej doby wykonano 829 szczepień. Ponad 2,8 tys. zastrzyków ma być w bieżącym tygodniu wykonanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. To placówka, w której wykonuje się najwięcej szczepień w województwie.

Na Dolnym Śląsku wykonano 291 761 szczepień. Drugą dawkę preparatu przeciwko COVID-19 otrzymało dotąd ponad 104 058 pacjentów. Ostatniej doby w regionie wykonano 4544 szczepienia, w tym 723 drugą dawką.