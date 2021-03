Senyszyn niezadowolona z decyzji papieża. Skandaliczne słowa posłanki

Mottem posługi biskupiej abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 „Oportet praedicari Evangelium” („Aby była głoszona Ewangelia”).

Duchowny dotychczas piastował funkcję arcybiskupa białostockiego.

„Watykan nie miał wielkiego wyboru”

Informacja o nominacji abp. Wojdy nie spodobała się posłance Lewicy, która... skrytykowała decyzję papieża.

„Papieską decyzję o mianowaniu Pana metropolitą gdańskim przyjęłam ze smutkiem i zdziwieniem. Po papieżu Franciszku spodziewałam się decyzji progresywnej, zgodnej z ideami, które głosi, a nie okopywania na dotychczasowych pozycjach” – tłumaczy polityk w liście otwartym.

„Wiem, że Watykan nie miał wielkiego wyboru, bo polscy biskupi – zwłaszcza od czasu katastrofalnego pontyfikatu Jana Pawła II – są rozbestwieni przywilejami, zdemoralizowani, oderwani od rzeczywistości. A jednak można było poszukać wśród biskupów młodszych, mniej znanych, którzy nie zdążyli się jeszcze – jak Pan – skompromitować publicznymi wypowiedziami dowodzącymi nietolerancji, homofobii, nienawiści do kobiet i zwykłego nieuctwa, kiedy chciał Pan powołania przykościelnych punktów terapii LGBT” – pisze Senyszyn i dodaje: „Teraz jednak nie czas i miejsce, by przywoływać Pańskie skandaliczne, niegodne katolika wypowiedzi. Wszyscy je znamy. Uznajmy, że to niechlubna przeszłość”.

Posłanka daje duchownemu szansę

W liście Senyszyn tłumacze jednak, że duchowny dostał od papieża „szansę na zmianę wizerunku”.

„Dostał Pan od papieża jedyną w swoim rodzaju szansę zmiany wizerunku zarówno swojego, jak i gdańskiej metropolii, skompromitowanej aferami z czasów Pańskich poprzedników – Gocłowskiego i Głódzia. Proszę tej szansy nie zmarnować” – apeluje polityk.

„Jako Posłanka na Sejm RP, rodowita gdynianka, bojowniczka o prawa człowieka i odwieczna sojuszniczka osób nieheteronormatywnych, oczekuję od urzędu Metropolity Gdańskiego wzięcia odpowiedzialności za życie i zdrowie wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza wykluczonych, upamiętnienie ofiar kościelnej pedofilii, zaprzestanie mowy nienawiści w stosunku do kobiet, społeczności LGBT+ i innych narażonych na dyskryminację" – tłumaczy dalej posłanka.

