Powrót dzieci do szkół? Decyzja najwcześniej po Wielkanocy

Minister Niedzielski w środę był pytany o termin powrotu uczniów klas starszych do nauki stacjonarnej w szkole. Minister zapewnił, że rząd "robi wszystko, żeby akcja szczepieniowa uwzględniała nauczycieli, wykładowców, tak żeby możliwie szybko powrócić do edukacji stacjonarnej".

– My oczywiście mamy teraz taką sytuację, że znajdujemy się w fazie wzrostowej fali pandemicznej, ale jeśli by się udało dokończyć akcję szczepień i jednocześnie byśmy widzieli skutek tej akcji szczepień, ale oczywiście i innych działań na zmniejszenie wzrostu zachorowań, to będziemy te decyzje o przywracaniu stacjonarnej edukacji podejmowali po świętach – powiedział szef resortu zdrowia.

– Bardzo bym chciał, żeby już ten okres absencji od tej nauki stacjonarnej, czyli nauki w trybie zdalnym, powoli się kończył, bo to ma też swoje konsekwencje – dodał.

Niedzielski przekazał kolejne decyzje

Podczas środowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia podkreślił, że trzecia fala epidemii COVID-19 się rozpędza. – Mamy stałą dynamikę wzrostową, mamy powielenie o ponad 1/3 przypadków z tygodnia na tydzień. Obłożenie łóżek covidowych zwiększyło się o ponad 2 tysiące hospitalizacji – przekazał Adam Niedzielski.

Minister zdrowia poinformował również, że na posiedzeniu rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęta zostałą decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych. Decyzja ta dotyczy 9 województw. – Pokazuje to, że jesteśmy dobrze przygotowani na trzecią falę – przekonywał.

Podczas konferencji w Gdańsku szef resortu zdrowia poinformował, że wraz z premierem Mateuszem Morawieckim zdecydowali o przekazaniu maseczek ochronnych regionom najbardziej poszkodowanych przez epidemię.

