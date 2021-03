Ponad 3,4 mln szczepień przeciw COVID-19

Po iniekcjach zgłoszono 3 725 niepożądanych odczynów, w większości łagodnych.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano w sumie 4913 dawek.

Do Polski trafiło już 4 466 360 dawek, w tym 3 698 700 dostarczono do punktów szczepień.

W komunikacie Ministerstwa Zdrowia potwierdzono informację, którą w środę rano podał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy 15 698 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jest to niemal podwojenie liczby zakażeń w stosunku do wczorajszego bilansu.We wtorek ministerstwo przekazało informacjęo 7 937 nowych przypadkach zakażeń.

Najwięcej zakażeń w mazowieckim

15 698 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem dotyczt województw: mazowieckiego (2750), śląskiego (1989), pomorskiego (1399), małopolskiego (1272), wielkopolskiego (1212), warmińsko-mazurskiego (1132), łódzkiego (960), kujawsko-pomorskiego (949), dolnośląskiego (782), podkarpackiego (687), zachodniopomorskiego (605), lubelskiego (500), podlaskiego (461), lubuskiego (387), świętokrzyskiego (274), opolskiego (208).

Wzrasta liczba hospitalizacji

Według danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa obecnie 15 591 osób. 1583 zakażonych osób jest pod respiratorem.

Tydzień temu, 24 lutego, resort informował, że hospitalizowanych jest 13 477 pacjentów, a ze wsparcia respiratorem korzysta 1321 chorych.

Na kwarantannie przebywa obecnie 194 086 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 441 479 zakażonych.

