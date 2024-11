Zbliża się VIII Światowy Dzień Ubogich. Co zrobi papież Franciszek?

W najbliższą niedzielę 17 listopada w Kościele katolickim przypada VIII Światowy Dzień Ubogich. O godz. 10 w Bazylice św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty Franciszek będzie przewodniczył Mszy św. Tegoroczne motto zostało zaczerpnięte z Księgi Mądrości Syracha: "Modlitwa ubogiego dociera do Boga" (Syr 21, 5).

Projekt charytatywny "13 domów"

Papież podkreśla, że ubodzy mają szczególne miejsce w sercu Boga, który jest blisko nich. Wobec pomocy potrzebującym Bóg staje się "niecierpliwy" w oddaniu im sprawiedliwości.

W związku ze Światowym Dniem Ubogich w Watykanie zostaną podjęte akcje charytatywne. Papież Franciszek zapowiedział również działania w związku z Rokiem Jubileuszowym 2025. Przez Mszą św. Ojciec Święty pobłogosławi 13 kluczy symbolizujących 13 krajów, w których Rodzina Wincentyńska, a dokładnie "Przymierze Rodzin Bezdomnych" wybuduje nowe domy dla potrzebujących w ramach Projektu "13 domów". To właśnie ten projekt ma związek ze zbliżającym się Jubileuszem 2025.

Jednym z tych 13 krajów jest Syria. Tam 13 domów zostanie sfinansowane przez Stolicę Apostolską jako gest miłosierdzia w Roku Jubileuszowym 2025. Jak donosi Radio Watykańskie, jest to możliwe dzięki hojności firmy UnipolSai i i przekazanej przez nią darowiźnie.

Obiad z ubogimi i opieka ambulatoryjna

Podczas tegorocznego Światowego Dnia Ubogich papież Franciszek zje również obiad z 1300 ubogimi. Posiłek został zorganizowany przez Dykasterię ds. Posługi Miłosierdzia i zostanie podany w Auli Pawła VI. Ofarę na ten cel przekazał Włoski Czerwony Krzyż. Każdy z tych ubogich otrzyma również plecak zawierający żywność i środki higieny osobistej. Jest to dar od ojców ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Dodatkowo dla osób potrzebujących zaplanowano darmową opiekę ambulatoryjną, oferowaną przez ośrodek zdrowia związany z Dykasterią ds. Posługi Miłosierdzia, czyli przychodnię "Matki Miłosierdzia". W tygodniu od 11 do 16 listopada codziennie w godz. 8-17 ubodzy i potrzebujący mogą otrzymać bezpłatną opiekę zdrowotną (w tym m.in. szczepienia przeciw grypie, badania krwi, wymazy i opatrunki).

Dykasteria ds. Ewangelizacji podjęła również inicjatywę opłacenia rachunków dla mniej zamożnych rodzin we współpracy z parafiami. "Światowy Dzień Ubogich jest okazją do uświadomienia sobie obecności ubogich w naszych miastach i społecznościach oraz zrozumienia ich potrzeb. Jak zawsze Papież wspomina również o «nowych ubogich», których rodzi przemoc spowodowana wojnami, «zła polityka prowadzona przy pomocy broni», która powoduje tak wiele niewinnych ofiar. Nie zapominajmy jednak o wolontariuszach, którzy w naszych miastach nadal poświęcają znaczną część swojego czasu na słuchanie i wspieranie najuboższych. Są to konkretne twarze, osoby, które swoim świadectwem «stają się głosem Boga odpowiadającego na modlitwy tych, którzy się do Niego zwracają». Światowy Dzień Ubogich jest również okazją, aby pamiętać o każdym z nich i dziękować Panu" – podkreślał w swoim przesłaniu abp Rino Fisichella.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Ubogich obchodzony był w 2017 roku z inicjatywy papieża Franciszka, który zachęcał, by wyjść ze swoich murów i dostrzec ubóstwo, które dotyka dziś świat w różnych formach.

Czytaj też:

Baku: Papież apeluje o umorzenie długów krajów najuboższychCzytaj też:

Synod o synodalności. Bp Joseph Strickland: To nie jest katolickie