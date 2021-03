Niepokojące zapowiedzi Müllera. Chodzi o nowe restrykcje

Rzecznik rządu Piotr Müller był dzisiaj gościem Beaty Lubeckiej w Radiu Zet. Polityk przyznał, że w związku z rozwojem pandemii rządzący rozważają wprowadzenie nowych obostrzeń. Jego zdaniem restrykcje nie miałyby jednak charaktery ogólnokrajowego.

Rząd planuje nowe obostrzenia

– Jeżeli chodzi o następne dni, to oczywiście zależne jest to od sytuacji, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, również o liczbę osób, które przebywają w szpitalach. I tutaj na tę chwilę przecież mamy taką sytuację, że ponad 15,5 tysiąca łóżek zajętych, ponad 1500 osób pod respiratorami i te liczby niestety rosną. W związku z tym faktycznie rozważamy pewne obostrzenia, ale o charakterze regionalnym. Raczej nie będziemy dokonywać obostrzeń o charakterze ogólnopolskim – mówił polityk.

Müller podkreślił, że właśnie nad takim wariantem zastanawiają się politycy. Dodał jednak, że nadal nie podjęto decyzji czy obostrzenia miałyby mieć charakter powiatowy czy wojewódzki. – To decyzja, która jest jeszcze przed nami i w ogóle czy takie decyzje trzeba będzie podejmować, bo to jest zależne od dynamiki– mówił.

Na razie bez zmian

Rzecznik rządu dodał, że obecnie trwa analiza sytuacji. Rządzący biorą pod uwagę m.in. liczbę zakażeń.

– Natomiast to dzisiaj też chciałbym tutaj jasno powiedzieć, że co do tego weekendu obostrzenia się nie zmienią, bo też takie pytania się pojawiają. Niektóre obawiają się, że na przykład w tych województwach, gdzie te obostrzenia są nieco lżejsze, jakieś korekty będą dokonywane na ten weekend. Więc chcę uspokoić, na ten weekend zmian w tym zakresie nie będzie – stwierdził Piotr Müller.

Czytaj też:

Sutkowski ostrzega przed trzecią falą: Z niepokojem patrzę w przyszłośćCzytaj też:

Niedzielski: To już rok i nie ma jeszcze końca walki