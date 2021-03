Warmińsko-Mazurskie: Dotarły pierwsze partie maseczek

W sumie będzie to 5,7 mln sztuk. Według rzecznika wojewody jedna z pierwszych partii maseczek trafiła w okolice Ełku.

"Maseczki ochronne, których w sumie dostaniemy 5,7 mln, systematycznie docierają do naszego województwa. Łańcuch dostaw wygląda w ten sposób, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dostarcza je do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, które z kolei zapewniają ich transport do poszczególnych gmin" – wyjaśnił.

"W gminach, na które zawsze mogliśmy liczyć przy zwalczaniu COVID-19, zorganizowane zostaną punkty odbioru maseczek przez mieszkańców" – zapowiedział Guzek.

Rządowa akcja

O udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek obywatelom najbardziej dotkniętych koronawirusem regionów informował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał on, że do woj. pomorskiego trafi 10 mln maseczek, a do warmińsko-mazurskiego 5 mln.

Zapowiedział, że maseczki będą dostarczone z Agencji Rezerw Strategicznych do wojewodów, którzy będą odpowiedzialni za dystrybucje wewnętrznie w województwach.

Niektóre lokalne samorządy na Warmii i Mazurach już w czwartek zaczęły informować mieszkańców przez media społecznościowe o spodziewanych dostawach maseczek przekazanych przez rząd. Np. starostwo w Nidzicy podało, że do tego powiatu trafi ich 32 857, w tym do gminy Nidzica – 21 003, Kozłowo – 5998, Janowiec Kościelny – 3202, a do gminy Janowo – 2654 sztuki.

"Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, pragniemy poinformować, że maseczki trafią do wszystkich, którzy ich potrzebują" – zapewniło w komunikacie starostwo, dziękując wojewodzie za szybkie i zdecydowane działania, które mogą ograniczyć transmisję wirusa SARS-CoV-2.

W powiecie nidzickim zanotowano w czwartek najwyższy w kraju wskaźnik zakażeń koranawirusem – 12,2 na 10 tys. mieszkańców.

Od soboty na Warmii i Mazurach, jako jedynym regionie w Polsce, z powodu wysokiego wzrostu zakażeń obowiązuje lockdown. Zamknięte są galerie handlowe, hotele, kina, teatry, filharmonia oraz biblioteki a najmłodsi uczniowie przeszli na tryb nauki zdalnej.