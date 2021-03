Ważny wpis premiera. "Ile jesteśmy jeszcze w stanie znieść?"

4 marca 2020 roku wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Niedługo potem wprowadzono pierwszy lockdown. Od tego czasu znoszono i wprowadzano kolejne obostrzenia. Obecnie Polska zmaga się z III falą epidemii.

"Chwila refleksji"

Premier Mateusz Morawiecki w obszernym wpisie na Facebooku podsumował walkę z koronawirusem.

"Rok temu rozpoczęliśmy wspólnie walkę o to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Tysiące osób, pomimo heroizmu i poświęcenia innych, odeszło od nas. Pożegnaliśmy przez ten rok wielu wspaniałych ludzi. W obliczu choroby, Boga i majestatu śmierci wszyscy pozostajemy równi. Oni na zawsze pozostaną w naszych sercach" – pisze szef rządu.

"Absolutnie nikt nie spodziewał się tego, co nadeszło. Wielu rzeczy nowoczesne społeczeństwa i kraje muszą uczyć się na nowo. Być może za bardzo zaufaliśmy naszej technologii i zwyciężyła w nas pewność, że wszystko co złe - wojny, epidemie i kryzysy, dzięki demokracji i rozwojowi nauki oraz techniki, to już archaizmy minionych wieków" – zaznacza Morawiecki.

Premier: Dla kogo walczymy?

Szef rządu przypomina, że najwazniejszą wartością jest ludzkie zdrowie i życie.

facebook

"Z pewnością jest wielu, którzy lepiej niż ja potrafią ubrać w słowa to, co wszyscy czujemy, wchodząc w drugi rok pandemii, która przecież, według najmądrzejszych tego świata, miała trwać raptem kilka tygodni. Dlatego na koniec chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali, że cierpliwość jest często gorzka, ale wydaje słodkie owoce. Wiele już poświęciliśmy, ale aby ta ofiara miała sens, musimy jako społeczeństwo twardo iść naprzód i z optymizmem patrzeć w przyszłość" – apeluje polityk.

Czytaj też:

Włochy zablokowały eksport szczepionek AstraZeneca do Australii