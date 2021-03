Ważna decyzja resortu sprawiedliwości. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie z nową siedzibą

Dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości w Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Resort kierowany przez Zbigniewa Ziobrę przeznaczy na ten cel ponad 150 mln złotych. Środki będą pochodziły z budżetu państwa.

Podczas piątkowej konferencji sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości Michał Woś oraz podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Marcin Romanowski podpisali program finansowy, który umożliwi biurokratyczne procedowanie procesu budowy nowej siedziby Instytutu. W konferencji wzięli udział także: Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego, poseł ziemi małopolskiej Norbert Kaczmarczyk oraz Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna prof. Dariusz Zuba.

Woś: Dzisiaj mamy bardzo dobrą informację

Minister Michał Woś podkreślił, że decyzja o budowie nowej siedziby Instytutu do dobra wiadomość nie tylko dla Krakowa, ale także dla całego kraju. Eksperci Instytutu pracują bowiem nad najważniejszymi sprawami kryminalnymi w Polsce.

– Dzisiaj mamy bardzo dobrą informację, nie tylko dla Krakowa, nie tylko dla Małopolski, ale można powiedzieć dla całej Polski. Tutaj w Instytucie Ekspertyz Sądowych, jednej z najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości w Polsce, można powiedzieć - instytucji, bez której sprawne procesy nie miałyby miejsca, bez której prokuratura bardzo często byłaby ślepa - mamy bardzo dobą informację. Za chwile z ministrem Romanowskim zatwierdzimy program inwestycyjny. Została podjęta decyzja o rozbudowie Instytutu – stwierdził minister.

Jak podkreślił Michał Woś, obecna siedziba nie wystarcza do sprawnego funkcjonowania Instytutu. Piątkowa decyzja kończy etap uzgodnień ministerialno-instytucyjnych. Podpisanie programu finansowego umożliwi rozpoczęcie procedur budowalnych.

Romanowski: Instytut to perła w koronie

Wiceminister Marcin Romanowski podkreślił, że Instytut Ekspertyz Sądowych jest jedną z kluczowych instytucji w systemie polskiego wymiaru sprawiedliwości.

– To wieli dzień dla Krakowa, dla Małopolski, ale i dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Instytut to perła w koronie polskiego wymiaru sprawiedliwości. To instytucja, która nie tylko w Polsce, ale w całej Europie cieszy się najwyższym uznaniem, jako miejsce gdzie badania na potrzeby bieżącego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości są realizowane – podkreślił Romanowski.

– Instytut to również historia, ponad 90 lat historii, na której kartach zapisanych zostało wiele ważnych wydarzeń dotyczących fundamentalnych zdarzeń w historii Polski – dodał minister.

Marcin Romanowski przypomniał zaangażowanie ekspertów Instytutu w wyjaśnianie zbrodni niemieckich w Oświęcimiu oraz zasługi w przechowaniu dokumentów związanych ze zbrodnią katyńską. Minister podkreślił także, że codzienność pracy tej instytucji to wyjaśnianie przestępstw w oparciu o najwyższe standardy. Co więcej, rozbudowa Instytutu jest ważna w kontekście reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Zuba: Bardzo dziękuję kierownictwu resortu sprawiedliwości

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna podziękował za docenienie pracy podległej mu jednostki oraz za przychylenie się do jego wniosku o rozbudowę siedziby Instytutu.

– Jest mi niezmiennie milo, że gościcie państwo w murach Instytutu. Bardzo dziękuje kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości, że prośby Instytutu zostały w końcu wysłuchane – powiedział prof. Zuba.

Dyrektor Instytutu podkreślił, że prowadzona przez niego instytucja nie miała szczęścia, jeśli chodzi o siedziby. Przed wojną założony w Warszawie mieścił się w kilku pomieszczeniach. Po wojnie szczęśliwie trafił do Krakowa, gdzie przez kilka lat gościnnie funkcjonował przy ulicy Kopernika. Do obecnej siedziby wprowadził się w 1954 roku. W latach 70. ówczesny dyrektor wnioskował do ministerstwa o to, aby zwiększyć powierzchnię instytutu, niestety bez skutku.

Dyrektor Instytutu podkreśli zatem, jak ważna dla jego placówki jest decyzja o budowie nowej siedziby. – Bardzo serdecznie dziękuje za podjęcie tej decyzji, na pewno niełatwej w dzisiejszych czasach – powiedział.

Nowa siedziba

Nowa siedziba Instytutu będzie zlokalizowana przy ulicy Śniadeckich 12 w Krakowie. Jej powierzchnia wyniesie 10 tys. metrów kwadratowych - prawie dwa razy więcej niż obecna. W środku znajdzie się najnowocześniejszy sprzęt; powstaną również nowoczesne laboratoria. Będzie to jeden z najnowocześniejszych budynków w kraju wyposażony w pracownie, laboratoria oraz sale szkoleniowe.

Nowe środki pozwolą na realny rozwój Instytutu na kolejne lata. Jego kierownictwo ma plan zbudowania nowoczesnego laboratorium na światowym poziomie. Co więcej, nowa siedziba będzie także oznaczała zwiększenie zatrudnienia. Są już plany wzrostu kadry o 100 osób. W praktyce będzie oznaczało pracę dla 150 nowych osób. Prof. Zuba ocenił, że to bardzo dobry sygnał dla młodych mieszkańców Krakowa i sąsiednich województw.

Czym zajmuje się Instytut Ekspertyz Sądowych

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie powstał w 1929 roku, a niespełna 20 lat później - w 1948 roku, został przekształcony w samodzielną placówkę naukowo-badawczą. Instytut jest "wiodącą państwową instytucją zajmującą się opiniowaniem dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz szkoleń z zakresu nauk sądowych".

Od 1 kwietnia 2009 roku Instytut ma status państwowej jednostki budżetowej podległej Ministerstwu Sprawiedliwości. Siedziba Instytutu mieści się w Krakowie. Z kolei w Gdańsku i Poznaniu mieszczą się filie Zakładu Badania Wypadków Drogowych Instytutu.