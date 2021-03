Nowe dane o zakażeniach w Polsce. "Ta pandemia rozpędza się"

Sobotnie dane to o prawie 2700 przypadków więcej w porównaniu do tych przekazanych tydzień temu i o prawie 1000 mniej niż w piątek. Pełny raport z rozbiciem na poszczególne województwa zostanie przekazany o 10.30.

Niepokój wiceministra

– Widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się - z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną ilość nowych przypadków, ale także ilość zajętych łóżek szpitalnych – powiedział Waldemar Kraska na antenie Radia Zet.

Waldemar Kraska jest także zaniepokojony wzrastającą liczbą zajętych respiratorów.

– Jeżeli porównamy dzisiejszy dzień do wczorajszego to jest o ponad 300 więcej łóżek zajętych w skali kraju, ale także - co mnie też niepokoi - wzrasta ilość zajętych respiratorów – stwierdził.

Przypadki koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 15 829 nowych zakażeniach koronawirusem i 263 kolejnych zgonach.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (2910), śląskiego (1873), pomorskiego (1318), wielkopolskiego (1138), dolnośląskiego (1093), warmińsko-mazurskiego (1083), małopolskiego (1015), podkarpackiego (1008).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że 256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W raporcie napisano, że "z powodu COVID-19 zmarło 47 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 216 osób" (w sumie odnotowano 263 zgony).

Według danych MZ, łączna liczba zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła w piątek do 1 766 490. Od początku wybuchu epidemii w naszym kraju z powodu COVID-19 zmarło 44 912. Wyzdrowiało 1 459 654 chorych.

