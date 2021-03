Pragmatyzm kontra emocje

O tym, co dalej z koalicją i przyszłością Zjednoczonej Prawicy, ma zdecydować głosowanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. To niezbędne, by móc dostać z Unii Europejskiej wynegocjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego pieniądze na walkę ze skutkami pandemii w ramach unijnego Funduszu Odbudowy.

Solidarna Polska od początku krytykowała szefa rządu za to, jak prowadził negocjacje z Brukselą i za ich efekt. To wtedy z ust Ziobry padły słowa, że „w negocjacjach nie można być miękiszonem”, i choć później tłumaczył, że miał na myśli opozycję, a nie premiera, to nikt mu chyba nie uwierzył.