Dwa skrzydła prawicy

Maciej Pieczyński: „Polska stoi dzisiaj przed ogromną szansą, a warunkiem jej wykorzystania jest jedność obozu Zjednoczonej Prawicy; każdy, kto rozbija dzisiaj prawicę, działa przeciwko Polsce” – stwierdził Jarosław Kaczyński. Pan też uważa, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry działa przeciw Polsce?

Ryszard Czarnecki: Wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest stwierdzeniem faktu, zgadzam się z nią, tyle że od lat na rzecz rozbicia prawicy działają media establishmentu liberalno-lewicowego i myślę, że to je Jarosław Kaczyński miał przede wszystkim na myśli. A swoją drogą mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro wyciągnął prawidłowe wnioski z doświadczeń Jarosława Gowina i jego Porozumienia, które przez kilka lat eksponowało to, co różni je od PiS.