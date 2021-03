Szokujące pomysły "Strajku Kobiet". "Ceremonia rozkwitu" ma zastąpić pierwszą Komunię św.

Pomysły na świeckie odpowiedniki katolickich sakramentów zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej. Jeden z jej uczestników przekonywał, że aby zaspokoić naturalną potrzebę przywitania dziecka na świcie, należałoby wprowadzić humanistyczną ceremonię przywitania zamiast chrześcijańskiego obrzędu chrztu świętego.

Świeckie ceremonie

– Skoro dla wielu osób istnieje naturalna potrzebna celebracji i zaznaczenia jakimś rytuałem, że w rodzinie i społeczności pojawił się ktoś nowy, warto zdawać sobie sprawę, że istnieją inne niż katolicki chrzest możliwości, żeby to urzeczywistnić – przekonywał jeden z działaczy "Strajku Kobiet".

Aby uniknąć chrzczenia dziecka, a jednocześnie zaznaczyć jego obecność na świecie, aktywiści proponują urządzenie hucznych pierwszy urodzin pociechy. Nie jest to jednak jedyna możliwość ominięcia katolickiego obrzędu.

– Można także, i jest to w Polsce coraz bardziej popularna opcja, zorganizować humanistyczną ceremonię przywitania dziecka na świecie. To tzw. ceremonia nadania imienia z udziałem celebranta lub celebrantki ceremonii humanistycznej – powiedział działacz ruchu.

Podczas tej uroczystości nadaje się dziecku imię. Można także wybrać odpowiedników rodziców chrzestnych, czyli "rodziców honorowych". Tak jak podczas chrztu świętego rodzice dziecka przyrzekają wychować je w wierze, tak podczas humanistycznej ceremonii rodzice zobowiązują się m.in. "do wychowywania dziecka w duchu prawdy, szczerości wobec siebie i innych, do rozwijania krytycznego myślenia, wzmacniania szacunku do siebie i innych".

"Ceremonia rozkwitu" zamiast pierwszej Komunii św.

Również uroczystość pierwszej Komunii świętej doczekała się świeckiej wersji. Jest to tzw. "ceremonia rozkwitu". Inną propozycją "Strajku Kobiet" jest również urządzenie hucznej imprezy. Rodzice mogą także urządzić "niezapomnianą wycieczkę, wspólnie stworzyć nowy wystrój pokoju lub przygotować przyjęcie świętujące wkroczenie w nowy etap”.

– Przy okazji dziecko może dostać prezenty, dzięki czemu nie będzie czuło się poszkodowane w porównaniu do komunijnych rówieśników – dodaje aktywista.

Strajk Kobiet

Protesty środowisk feministycznych i lewicowych wybuchły w październiku 2020 roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności aborcji eugenicznej z ustawą zasadniczą. Odtąd dochodziło do manifestacji protestów, podczas których dochodziło do incydentów z policją, niszczenia kościołów i biur parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy.

W ostatnich tygodniach liczebność manifestacji organizowanych przez Martę Lempart znacznie zmalała.

Czytaj też:

Uczestnik "Strajku Kobiet" chciał rozjechać policjantów. Sąd był łaskawyCzytaj też:

Próbowali wedrzeć się do kościoła. Burmistrz: To ziarno zasiane podczas Strajku Kobiet