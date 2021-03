W Polsce wykonano ponad 4 mln szczepień przeciw koronawirusowi

Na rządowych stronach poinformowano we wtorek, że podano dotychczas 4 004 734 dawki szczepionki – 2 570 094 pierwszej i 1 434 640 drugiej. Po iniekcjach zgłoszono 4328 niepożądanych odczynów, w tym w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano 5486 dawek.

W środę ruszyły zapisy na szczepienia dla osób przewlekle chorych. Do grupy 1B zakwalifikowano osoby, których stan zdrowia zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, bo cierpią na poważne schorzenia. Resort zaleca, aby otrzymały preparaty mRNA, czyli Moderny i Pfizera. Ich szczepienia rozpoczną się w poniedziałek 15 marca. Grupa ta liczy około 150 tys. osób.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało we wtorek, że zaszczepiono ponad 470 tys. nauczycieli. zastrzyki wśród tej grupy rozpoczęły się 12 lutego. Nauczyciele otrzymują preparat AstryZeneki.

Łącznie w lutym i w marcu – w I, II i III turze zgłoszeń na szczepienia przeciw COVID-19 zarejestrowało się 590 tys. nauczycieli, nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Na Warmii i Mazurach kolejny raz zanotowano najwyższy w kraju współczynnik zakażeń – 5,88 na 10 tys. mieszkańców. Dotychczas wykonano tam 142 942 szczepienia przeciwko COVID-19, z czego 48 565 drugą dawką – wynika z raportu opublikowanego we wtorek na stronie gov.pl.

Najwięcej szczepień w regionie wykonano dotąd w Olsztynie – 32 991, z czego 11 320 drugą dawką.

W Wielkopolsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono dotąd ponad 349 tys. osób, z czego prawie 119 tys. mieszkańców podano dwie dawki preparatu – poinformował we worek Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W woj. lubelskim jest w sumie 420 punktów szczepień, w których realizowane są szczepienia populacyjne. W 32 szpitalach węzłowych trwają szczepienia grupy zero, czyli pracowników sektora ochrony zdrowia, głównie drugą dawką. Szczepieni są tam także seniorzy i nauczyciele.

W Lubelskiem zaszczepiono prawie 231 tys. osób, w tym ponad 83,5 tys. przyjęło drugą dawkę.

199 679 szczepień przeciw COVID-19 wykonano na Podkarpaciu, z tego drugą dawką 73 258 – wynika z informacji na stronie gov.pl.

Zgodnie ze zaktualizowanym we wtorek raportem z wykonanych szczepień, dostępnym na rządowych stronach gov.pl, w woj. mazowieckim do poniedziałku do północy przeprowadzono ogółem 626 215 szczepień, z czego 226 264 to szczepienia drugą dawką. Najwięcej zastrzyków wykonano w sumie w Warszawie – 299 603, z czego 109 155 drugą dawką.

W Podlaskiem przeprowadzono 130 572 szczepienia, z czego ponad 45,3 tys. osób dostało obie dawki.

Ponad 340 tys. szczepień przeciwko COVID-19 wykonano na Dolny Śląsku. Drugą dawkę otrzymało ponad 118 tys. pacjentów. Z danych resortu zdrowia wynika, że szczepionkę przeciwko COVID-19 do wtorku na Dolnym Śląsku podano 342 918 razy, w tym 123 732 pacjentów otrzymało drugą dawkę.

Od poniedziałku osoby szczepione przeciw COVID-19 mają ustalany termin drugiej dawki według nowego schematu, z wydłużonymi odstępami między iniekcjami.

Szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką AstryZeneki mają być realizowane w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu między dawkami w granicach 12 tygodni, ale nie dłużej niż 84 dni.

Szczepionki mRNA od Pfizera i Moderny mają zaś być stosowane w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu między dawkami w granicach 6 tygodni, ale nie dłużej niż 42 dni.

Ministerstwo Zdrowia zaleciło, aby ozdrowieńcy byli szczepieni po 6 miesiącach od zachorowania. Zalecana liczba dawek w tej grupie osób zostanie przedstawiona później, po szerszej analizie badań w zakresie odpowiedzi immunologicznej osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2.