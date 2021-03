"Pajac z pomalowanymi włosami". Radny PiS ostro o Biedroniu

W Parlamencie Europejskim odbyły się w środę dwie debaty. Pierwsza dotyczyła ataku na wolne media, również w Polsce druga zaś poświęcona była ustanowieniu całej Unii Europejskiej "strefą wolności LGBT". O czas w tej pierwszej debacie poprosił europoseł Wiosny Robert Biedroń.

Polityk nie zdecydował się jednak na żadne przemówienie. Wyszedł na mównicę z tabliczką "Free Media". – Tak właśnie wyglądałaby demokracja bez wolnych mediów – powiedział lider Wiosny i milczał do końca czasu przysługującego mu na wystąpienie. Jego happening nie spotkał się jednak z entuzjazmem prowadzącego obrady, który poprosił europosła aby ustąpił sprzed pulpitu. Zapewnił przy tym, że jego zachowanie zostanie odnotowane.

Sam Biedroń odnosząc się do swojego wystąpienia napisał później na Twitterze: "Kolejna debata o działaniach polskiego rządu, tym razem w kontekście mediów pokazuje, że Unia przybiera wobec PiS-u ostrzejszy kierunek". "Tak właśnie będą wyglądały #wolnemedia po wprowadzeniu ustawy..." – dodał, załączając do swojego tweeta wideo z wystąpienia.

"To obraz dzisiejszego Parlamentu Europejskiego"

Happening polityka w ostrych słowach skomentował na Twitterze szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki.

"To jest obraz dzisiejszego Parlamentu Europejskiego, pajac z pomalowanymi włosami pajacuje przed prawie pustą salą, prawie - bo większość sali stanowią polscy europosłowie" – napisał na Twitterze radny. "Co się opozycji w Polsce nie podoba, to wynoszą na forum PE żeby tam pouderzać w Polskę" – dodał Matecki.

