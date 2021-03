Rośnie napięcie między Warszawą a Mińskiem. Kolejni dyplomaci wydaleni z Polski

W czwartek wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz podał informację, że białoruskie władze podjęły decyzję o wydaleniu kolejnych dwóch Konsulów RP pracujących w tym kraju. We wtorek Białoruś musiał opuścić polski konsul w Brześciu Jerzy Timofiejuk.Jak podało białoruskie MSZ, dwaj polscy dyplomaci mają opuścić terytorium Białorusi w ciągu 48 godzin; chodzi o konsula generalnego w Grodnie i konsula z tej samej placówki.

Polska odpowiada na działania Mińska

W piątek Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, poinformował, że Polska w ramach zasady wzajemności nakazała dwóm białoruskim dyplomatom opuszczenie terytorium naszego kraju. Chodzi o Konsul Generalną Białorusi w Białymstoku oraz konsula RB z placówki w Warszawie.

"Przydacz: wobec kontynuacji nieprzyjaznych gestów Mińska wobec polskich dyplomatów, w ramach zasady wzajemności, MSZ podjął decyzję o wydaleniu Konsul Generalnej Białorusi w Białymstoku oraz konsula RB z placówki w Warszawie" – podała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

Rośnie napięcie między Polską a Białorusią

W środę Polska zdecydowała o wydaleniu białoruskiego dyplomaty. To odpowiedź na działania władz Białorusi, które we wtorek nakazały polskiemu konsulowi w Brześciu Jerzemu Timofiejukowi opuścić Białoruś. Do resortu wezwano charge d'affaires polskiej ambasady w Mińsku Marcina Wojciechowskiego, którego poinformowano o zdecydowanym proteście w związku z udziałem konsula Timofiejuka w "nieoficjalnym wydarzeniu poświęconym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Wydarzenie, które miało miejsce 28 lutego w Brześciu, odbyło się z udziałem przedstawicieli związanych z Polską organizacji pozarządowych i młodzieżowych.

