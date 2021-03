"Damy czadu!". Brzozowski prosi o kredyt zaufania

Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę na tegorocznym konkursie Eurowizji. W Rotterdamie zaśpiewa utwór "The Ride". Nazwisko naszego reprezentanta w Konkursie Piosenki Eurowizji 2021 ogłoszono w programie "Pytanie na Śniadanie" na antenie Telewizji Polskiej. W tym roku TVP nie zdecydowała się na wyłonienie uczestnia konkursu poprzez eliminacje.

Brzozowski obiektem krytyki

Wielu jest zawiedzionych, że to Rafał Brzozowski, a nie Alicja Szemplińska, będzie reprezentował Polskę. Wokalistka, która jest zwyciężczynią "Szansy na sukces", miała reprezentować nasz kraj podczas ubiegłorocznego konkursu, który jednak nie odbył się ze względu na pandemię koronawirusa.

W rozmowie z magazynem "Party" Brzozowski wskazuje, że takie są zasady. "Piosenka, którą znaliśmy, nie mogła wziąć udziału w tym roku, taki jest regulamin Europejskiej Unii Nadawców. TVP nie robi konkursu, tylko wewnętrzny nabór. Telewizja postawiła na piosenkę na czasie, która ma szanse powalczyć też w stacjach radiowych. Wszystkie krajowe stacje się zabijają, żeby chociaż raz ją przetestować i zagrać na antenie" – mówi żartobliwie prowadzący "Jaka to melodia".

"Myślę, że pseudonim RAFAŁ wystarczy, jest to polskie imię, bo nie będzie RAFAL, tylko RAFAŁ. "RAFAŁ The Ride" to jest krótka komunikacja, tego się trzymamy" – zaznacza showman.

Rafał Brzozowski został też zapytany o odbiór utworu przez internautów. Brzozowski zapewnia, że przez lata brylowania na antenie TVP zdążył już przyzwyczaić się do krytyki: "Zawsze negatywne komentarze będą, przyzwyczaiłem się do nich. Mogą być też rozżaleni fani Alicji, za którą też trzymam kciuki, ale to są wybory stacji, postawiono na mnie".

