"Chamskie ciosy". Kolejna odsłona sporu między Lewicą a KO

Spór między Koalicją Obywatelską a Lewicą dotyczy ewentualnego poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy. Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz przestrzegała przed zagłosowaniem za ratyfikacją, gdyż - jej zdaniem - "nie ma co liczyć na jakikolwiek sprawiedliwy i racjonalny podział środków przez PiS". – To są za duże pieniądze, które mają odbudować cała gospodarkę. I to nie są pieniądze Kaczyńskiego – mówiła. Gasiuk-Pihowicz podkreślała, że nie można pozwolić, aby tak gigantyczne środki zostały zmarnowane.

– Dlatego ja się bardzo dziwię postawie części Lewicy, że w poprze w ciemno taki rządowy plan i apeluje do tych polityków: opamiętajcie się – powiedziała w Polsat News.

Jednocześnie posłanka przywołała plotki, zgodnie z którymi Lewica miała porozumieć się z Jarosławem Kaczyńskim. Politycy Lewicy mieli rzekomo otrzymać stanowiska w spółkach skarbu państwa.

"Cios poniżej pasa"

Żukowska nie kryje oburzenia takimi zarzutami. – Byłam mocno zszokowana tymi zarzutami. Codziennie słyszę wezwania do zgody na opozycji i prośby Borysa Budki, abyśmy ze sobą nie walczyli – mówi w rozmowie z portalem TVP Info.

Jej zdaniem rywalizacja między partiami opozycyjnymi jest czymś naturalnym, czym innym jednak jest otwarta, uczciwa rywalizacja, a czym innym „chamskie ciosy poniżej pasa i insynuacje”.

Jednocześnie Żukowska dodaje, że była zaskoczona, że argument "na takim poziomie" pojawił się znów pod adresem jej formacji.

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska otrzyma w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

Czytaj też:

Awantura w Polsat News: Posłanka KO oskarża Lewicę. "Kuluarowe plotki"Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz stawia ultimatum: Nasze warunki albo brak poparcia dla KPO